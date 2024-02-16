هناء الرستماني تتصدر قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة لـ 2024

كشف "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، للتركيز على النساء الأكثر نجاحا وإلهاما في مجال الأعمال، مشيرة إلى أنها اعتمدت معايير عدة لإعداد القائمة، منها: حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق التي يعملن فيها، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلا عن مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قدنها، في حين تم استبعاد قادة الشركات العائلية هذا العام.

وتصدّرت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث صُنّفت ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، فاحتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.

وحلّت في المركزين الثاني والثالث سيدتا أعمال من الكويت، هما، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، والرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية، وضحة أحمد الخطيب.

وتضم قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" هذا العام، 104 سيدات من 27 قطاعا مختلفًا و28 جنسية. وتتصدر المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بتسع سيدات لكل منهما.

ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع ست مشاركات لكل منهما، فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام للمرة الأولى، من 15 قطاعا مختلفا.

كذلك تقدمت ثلاث من أقوى سيدات الأعمال في قطاعاتهن إلى المراكز الـ10 الأولى للمرة الأولى في التصنيف، هنّ: الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة - "كيبكو"، أدانا ناصر الصباح (المركز الخامس)، والمديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية لشركة (Unilever)، شازيا سيد (المركز التاسع)، ونائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة لشركة (Cisco)، ريم أسعد (المركز العاشر)، فيما حلت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، مريم السويدي، في المركز الثامن.

وتعمل 50% من سيدات الأعمال ضمن المراكز الـ10 الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية، وتمثل اثنتان من الرائدات الباكستانيات القيادة العليا المتنوعة وغير العربية في المنطقة.