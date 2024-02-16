بيع قطعة أرض بـ 3.58 مليار درهم في دبي

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، صفقة كبرى على قطعة أرض بقيمة 3.58 مليار درهم في مجمع دبي للاستثمار الثاني، وفقا لبيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب البيانات، تبلغ مساحة قطعة الأرض أكثر من 5.542 مليون متر مربع تعادل 59.655 مليون قدم مربعة بسعر 645.83 ألف درهم للمتر الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية، حتى الآن بجلسة اليوم أكثر من 4 مليارات درهم، موزعة 288 معاملة.