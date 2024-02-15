«تيناريس» تفتتح مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي

افتتحت شركة "تيناريس" العالمية لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي تحت اسم "اتحاد للأنابيب" باستثمارات بلغت 220 مليون درهم.

ويرسخ المجمع الصناعي الجديد الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك" و"تيناريس" ويؤكد التزامها بدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

وأفاد بيان صادر اليوم الخميس، بأن المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع ويقع في مدينة أبوظبي الصناعية "إيكاد 3"، يوفر فرص عمل تقنية وإدارية جديدة لمواطني الإمارات ويضم مركزاً للتدريب صمم خصيصاً لمهندسي "أدنوك" والمواهب الوطنية والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية.

ويحوي المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي للمجمع الصناعي الجديد كل، من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس"، باولو روكا، والرئيس التنفيذي للعمليات، غابرييل بودسكوبكا، والرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك"، ياسر سعيد المزروعي، ورئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، الدكتور صالح الهاشمي، ونائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في "أدنوك"، سالم بافرج، إضافة إلى عدد من كبار التنفيذيين في "تيناريس" وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشخصيات دولية بارزة.

وبهذه المناسبة، قال ياسر المزروعي: "تلتزم (أدنوك) بتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، ويعد مجمع (تيناريس) الصناعي الجديد في أبوظبي دليلاً يؤكد جهودنا المستمرة لجذب الشركات العالمية الرائدة لتصنيع المنتجات الصناعية الحيوية محلياً.. ونهنئ (تيناريس) بافتتاح هذا المجمع ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا في سعينا المستمر لتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات".

من جانبه، قال باولو روكا: "يسعدنا أن نكون هنا اليوم في دولة الإمارات لافتتاح هذا المجمع الصناعي الجديد الذي يعد أحدث إضافة لمنظومتنا الصناعية العالمية، وتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع (أدنوك)".

وأضاف: "من خلال هذا المجمع الجديد، سنسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات وسنعزز الخدمات التي نقدمها لشركة 'أدنوك' وقطاع الطاقة المحلي".

ويعد "المجمع الصناعي " الجديد الأول من نوعه في دولة الإمارات من حيث القدرة على تسنين وصلات أنابيب عالية الجودة كاملة الطول تتوافق مع نموذج "Rig Direct" الخاص بشركة "تيناريس".

وأسهم هذا النموذج بإحداث نقلة نوعية في سلسلة توريد الأنابيب عالمياً من خلال استخدام الرقمنة، ويقدم مزيجاً فريداً من خدمات تخطيط الآبار وإدارة أنابيب النفط ودعم التشغيل في موقع الإنتاج.