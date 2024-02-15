مراسي «دبي هاربر» تحصد 3 جوائز من جمعية موانئ اليخوت البريطانية

حصد «دبي هاربر»، الذي يضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، ثلاث جوائز مرموقة من قبل «جمعية موانئ اليخوت البريطانية»، في خطوة تؤكد التزامه بتقديم كلّ ما هو استثنائي وفق أعلى المعايير العالمية.

وفاز «دبي هاربر» بجائزة «المرساة الذهبية» من التصنيف (5)، التي تعتبر معياراً موثوقاً لقياس مدى كفاءة وجودة عمليات المراسي. كما حصل على لقب «المراسي النظيفة»، ولقب «سوبر يخت ريدي»، كأول مرسى لليخوت في المنطقة يحصل على هذا اللقب، والأول على مستوى العالم الذي يتم تكريمه بثلاث جوائز مرموقة مرة واحدة من الجمعية في أول محاولة أيضاً.

وأقيمت مراسم تقديم الجوائز في حفل خاص قدم خلاله المدير العام لجمعية موانئ اليخوت البريطانية، جون وايت، الجوائز لدبي هاربر.

وتعتبر الجوائز العالمية التي تمنحها «جمعية موانئ اليخوت البريطانية»، من المعايير المعتمدة لقياس مدى كفاءة المراسي وامتثالها للوائح العالمية، وتأتي في سياق حرص الجمعية على إعطاء الأولوية لاحتياجات لمتعاملين من أجل النهوض بأعمال القطاع، وتعزيز قدرته على النمو والازدهار. ويتم منح هذه الجوائز بناءً على تقييم دقيق يستند إلى ست فئات تشمل جوانب مثل الأجواء، وخدمة المتعاملين، والبيئة.



واجهة فريدة

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شركة شمال القابضة»، المالكة والمطورة لـ«دبي هاربر»، عبدالله بن حبتور: «حرصنا قبل بضع سنوات وخلال عملنا على تصميم (دبي هاربر)، لتطوير واجهة بحرية سكنية فريدة تجسّد ارتباط دبي العميق بالبحر، وتكون وجهة لكل ما هو استثنائي في عالم أسلوب الحياة البحري والتجارب البحرية».

وأضاف: «توفر مراسي (دبي هاربر) دون استثناء تجربة متكاملة لأصحاب اليخوت والركاب والطواقم عبر تزويدهم بخدمات مميزة ومرافق عالمية المستوى تكفل لهم خوض تجارب بحرية ممتعة ومتنوعة في دبي، ونشكر جمعية موانئ اليخوت البريطانية على هذا التكريم، كما نهنئ فريق مراسي (دبي هاربر) لحصوله على هذه الجوائز التي تجسد التزامه الراسخ بالتميز وتقديم كل ما هو استثنائي في عالم اليخوت».



معايير قطاع المراسي

من جانبه، قال المدير العام لجمعية موانئ اليخوت البريطانية، جون وايت: «فخور بهذه الجوائز التي جرى تصميمها بهدف المساهمة في رفع معايير قطاع المراسي ومساعدة أصحاب القوارب في اختيار أفضلها. إن الحصول على واحدة من هذه الجوائز ليس بالأمر السهل، ولذلك فإن التتويج بثلاث منها دفعة واحدة هو أمرٌ مثير للإعجاب، ولا بدّ أن أشيد بفريق مراسي (دبي هاربر) ومديري المراسي المعتمدين، تحت قيادة مديرها واين شيبرد، وأتوجه بالتهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز المتميز».



حلول متكاملة

ويعتبر «دبي هاربر» واجهة بحرية استثنائية تحتضن أكبر مراسي لليخوت في المنطقة، إذ يضم ما يقرب من 700 مرسى، يمكنها أن تستضيف يخوتاً كبيرة يصل طولها حتى 160 متراً، فضلًا عن وجود مرسى مخصص لاستقبال يخوت السوبر.

كما تقدم مراسي «دبي هاربر» حلولاً متكاملة للضيوف وأفراد الطواقم وتوفر محطة للتزود بالوقود أيضاً يمكنها خدمة قوارب يصل طولها إلى 50 متراً. وتم تصميم المراسي في «دبي هاربر» بحيث يمكن لليخوت الولوج مباشرة إلى مياه الخليج العربي، مهما كانت أبعادها أو ارتفاعها عن سطح الماء.



«روبوت بيكسي درون»

وانطلاقاً من التزامه بتقديم تجارب بحرية رائدة على جميع المستويات، أعلن «دبي هاربر» أخيراً عن استخدام «روبوت بيكسي درون»، للمرة الأولى في دولة الإمارات، لجمع النفايات البحرية العائمة، في خطوة تعزز التزامه بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة.

وأسس «دبي هاربر» لجنة Seaguardians المعنية بالاستدامة، من أجل ضمان الالتزام بالممارسات المستدامة عبر جميع عملياته، وتثقيف أصحاب اليخوت واطلاعهم على المبادرات الصديقة للبيئة ورفع الوعي بأهمية تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمؤسسية في القطاع.

ومن المقرر أن يستضيف «دبي هاربر»، معرض دبي العالمي للقوارب، للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 28 فبراير لغاية الثالث من مارس المقبل.