طيارو «الاتحاد للطيران» مؤهلون لقيادة طرازين من طائرات «إيرباص»

حققت شركة الاتحاد للطيران، إنجازاً جديداً في مجال تدريب الطيارين وعمليات الطيران، حيث حصلت على التأهيل لطياريها لتشغيل طائرتي "إيرباص A350 وA380" بسلاسة، وذلك بعد حصولهم على الموافقات التنظيمية الصارمة واستكمال التدريب الشامل للطيارين.

ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة "الاتحاد للطيران" كواحدة من شركات الطيران الرائدة عالميا التي تحقق مثل هذا التنوع في قدراتها الجوية.

وعادة ما تقتصر خبرة الطيارين على قيادة طراز واحد من الطائرات، لكن، ومع التشابه الكبير في لوح مفاتيح القيادة، وإجراءات الطيران، وبعد الخضوع للتدريبات الخاصة، يمكن للطيارين تشغيل نوعين متشابهين من الطائرات من خلال برنامج مخصص معتمد من الشركة المصنعة للطائرة وهيئة الطيران المدني.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في "الاتحاد للطيران"، محمد عبدالله البلوكي: "تفخر (الاتحاد للطيران) كونها من أوائل شركات الطيران التي قامت بتأهيل طياريها لقيادة طائرتي (إيرباص A350 وA380)"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز سيعزز مرونة شبكة الناقلة، وهو شهادة على التزام الشركة بالاستمرار في دفع حدود الكفاءة والابتكار ورضا العملاء، وضمان أن السلامة هي أولويتنا في جميع الأوقات".