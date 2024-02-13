1.5 مليار درهم صافي أرباح «العربية للطيران» في 2023

أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أرباح صافية قدرها 1.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 27% مقارنةً بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022، فيما وصلت إيرادات الشركة إلى ستة مليارات درهم، بنمو 14% مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2022 والبالغة 5.2 مليارات درهم.

وأفاد الشركة في بيان، بأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 20% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 20 فلسا للسهم، مشيرة إلى أنه سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «كان عام 2023 مميزاً بالنسبة للشركة، حيث حققت نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، ونجحت في المحافظة على استمرار زخم نمو أعمالها القوي والذي كانت قد شهدته في العام 2022».

وأضاف: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العديدة التي شهدها قطاع الطيران العالمي، تمكنت (العربية للطيران) خلال العام 2023 من المحافظة على نمو أعمالها القوي، وذلك بفضل تعزيز قدرتها التشغيلية وإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية عبر مراكز عملياتها التشغيلية».

وكانت «العربية للطيران»، أضافت 26 وجهة جديدة خلال العام الماضي لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة، إلى جانب زيادة عدد المسافرين بنسبة 31%، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 16.7 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها التشغيلية.

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 225 مليون درهم، أقل بنسبة 37% مقارنةً بـ 356 مليون درهم في الربع نفسه من العام 2022 والذي شهد ارتفاعا قياسيا في هامش الربح.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 11% لتصل إلى 1.54 مليار درهم، فيما حافظ معدل إشغال المقاعد خلال الربع نفسه على نسبة 81% مما يعكس الطلب القوي على خدمات الشركة.