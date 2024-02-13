«بيورهيلث» تسجل أرباحاً بـ 2.4 مليار درهم خلال 2023

أعلنت «بيورهيلث القابضة» للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محققة إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بـ 12.5 مليار درهم في عام 2022.

وأفادت في بيان، بأنها سجلت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.4 مليار درهم، فيما استقر صافي الدخل عند 965 مليون درهم.

كما سجلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 17% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار درهم. وتعود الزيادة بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) في شركة «أردنت» للخدمات الصحية في مايو 2023، وعائدات بقيمة 3.62 مليارات درهم من الاكتتاب العام في ديسمبر 2023.

وعلى الرغم من التوسع المتسارع لشركة «بيورهيلث»، إلا أنها لاتزال تحتفظ بصاف نقدي ثابت مدعوم بنسبة الدين إلى حقوق الملكية التي بلغت (0.2x) في نهاية عام 2023، ونسبة صافي النقد إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة (3.0) أضعاف، وهي عناصر مهمة في مسيرة توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»، حمد الحمادي، «إن الأداء المميز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرمة حتى الآن، يضع (بيورهيلث) بين مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم، مما يساهم برفع كفاءة الخدمات الصحية في عدة دول، و في الوقت نفسه تواصل فيه المجموعة دورها الريادي في تنفيذ الأهداف التطويرية للقطاع في دولة الإمارات».