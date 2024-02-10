دبي توفر بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لاستقطاب منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية

تحتل دبي المركز الثاني عالمياً ضمن أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة في العالم، متفوقة في ذلك على نيويورك وسنغافوره ولوس أنجلوس التي احتلت المراكز التالية.

ويأتي تقدم دبي على قائمة أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية بعد نجاحها في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لاستقطاب منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة، وذلك بالتزامن مع النمو المستمر للاقتصاد الرقمي، وتقنيات الـ"بلوك تشين"، حيث حشدت دبي إمكاناتها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية، من أجل ابتكار حلول استراتيجية لضمان نمو شامل ومستدام لمجتمع الأعمال الرقمي في الإمارة، من خلال تطبيق سياسات ولوائح صديقة للعملات والأصول الرقمية وإرساء دعائم بنية تشريعية وتقنية تواكب التطور العالمي في هذا المجال في ظل سعي دبي الدائم لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية ممارسة أعمالها في أجواء متطورة مواتية والارتقاء بمستوى الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

كما تضمن قائمة أكبر مراكز منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية التي تصدرتها لندن، كلا من زوج في المرتبة السادسة وهونج كونج في المركز السابع، ثم باريس وفانكوفر وبانكوك وشيكاغو وبرلين.

وأصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية 19 ترخيصاً لأنشطة الأصول الافتراضية خلال عام 2023، منها 11 ترخيصاً بدأ حاملوها في ممارسة الأنشطة المرخصة لهم بموجبها، وإصدار 72 موافقة مبدئية أخرى لشركات جديدة في سوق العمل بالإمارة.

وتركز سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مع العام الجديد 2024 جهودها على تجسيد البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها. والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء، بغرض الارتقاء بمكانة دبي لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال تنظيم الأصول الافتراضية.

وتقدم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية حالياً سبعة فئات مختلفة من تراخيص الأصول الافتراضية وهي: خدمات الاستشارات للأصول الافتراضية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات التحويل والتسوية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

بدوره، أعلن دادفان يوسف، رائد الأعمال السويسري المتخصص في العملات المشفرة عن نقل أعماله إلى إمارة دبي، حيث يستهدف تعزيز مكانته كمستثمر عالمي في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال في هذا الصدد: دبي معروفة برؤيتها المستقبلية وموقفها الترحيبي تجاه البلوك تشين والعملات الرقمية، كما أنها توفر أرضًا خصبة لطموحاتنا. إن انتقالي إلى دبي يعد خطوة كبيرة في رحلتي المستمرة لإعادة تشكيل وابتكار قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف: "برزت دبي كلاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاع الأصول الافتراضية بفضل جهودها الدؤوبة في التحول إلى مركز رائد للخدمات المالية. وتوفر بيئة مثالية للشركات للنمو في هذا القطاع".

ويعرف رائد الأعمال السويسري دادفان برحلته الملفتة من طفولة مزقتها الحروب إلى أن أصبح عبقريًا في مجال العملات المشفرة، حيث ولد في عام 2000 وكانت بداية حياته مليئة بالتحديات. وبتغلبه عليها، برز كأصغر ملياردير في سويسرا بفضل استثماراته في البيتكوين. ويمثل انتقاله إلى دبي تحولاً استراتيجيًا، يتماشى مع سمعة المدينة المتنامية كمركز للتكنولوجيا المالية والابتكار.

وكان نجاحه في سويسرا مجرد البداية. وفي دبي، يهدف دادفان إلى توسيع نفوذه، مستفيدًا من النظام البيئي الديناميكي للمدينة لدعم مشاريع جديدة في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة. ويبرز دوره كمرشد ومستثمر في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في دبي التزامه بتنمية الأفكار المبتكرة ودعم الجيل القادم من رواد التمويل الرقمي. يُعد وجود يوسف في دبي تغييرًا جذريًا، ليس فقط لمسيرته المهنية ولكن أيضًا لمجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة بأسرها.