«دبي العالمية» تدعم التوسع الخارجي لرواد الأعمال الإماراتيين

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاءً موسعاً مع رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة، وذلك بهدف دعمهم للتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة للارتقاء بتنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وتعرف المشاركون في الاجتماع إلى سبل الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي للشركات ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك بما يتوافق مع أهداف مبادرة «دبي غلوبال» لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن اللقاء استعرض دور شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة للغرفة في تعزيز الفرص والشراكات لمجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية، حيث توفر المكاتب الخارجية خدمات متنوعة تشمل التعريف ببيئة الأعمال، وتنظيم لقاءات أعمال بينية، ومساعدة الشركات الإماراتية ورواد الأعمال في التعرف إلى إجراءات ومتطلبات مزاولة الأعمال في الأسواق المستهدفة.

كما تناول مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تشمل تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار. وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يواصل القطاع الخاص الوطني تعزيز نجاحاته بوصفه نموذجاً يحتذى في الابتكار والريادة في عالم الأعمال، إذ تسجل الشركات الإماراتية إنجازات بارزة في مختلف القطاعات، وترتقي بتنافسيتها وكفاءتها التشغيلية بشكل ممنهج بما يواكب نمو وتقدم الاقتصاد الوطني».