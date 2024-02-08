صافي أرباح «سالك» يتجاوز مليار درهم خلال 2023

تجاوزت أرباح شركة «سالك» حاجز المليار درهم، في عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح إجمالي قدره 1.09 مليار درهم، والذي يتضمن صافي ربح قدره 542 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023، مقارنة مع 529 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2022.

وارتفعت إيرادات سالك بنسبة 11.4% لتصل إلى 2.109 مليار درهم في عام 2023 على خلفية الأداء التشغيلي القوي الذي عكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.6% إلى نحو 461 مليون رحلة عبر بوابات سالك.

وذكرت الشركة أن النتائج قد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية «سالك» من سنة إلى أخرى، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة اعتباراً من يوليو 2022.

وتعمل شركة «سالك» ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً، وأدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية.