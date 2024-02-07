40 دولة تشارك في فعاليات معرض "MECOC 2024" بأبوظبي

تعتبر صناعة النفط والغاز ضرورية لتوفير الطاقة العالمية، ولكنها تواجه مشكلة دائمة، وهي التآكل. وفقا لدراسة أجرتها NACE، يكلف التآكل الصناعة حوالي 1.372 مليار دولار كل عام، يذهب 589 مليون دولار منها إلى تكاليف خطوط الأنابيب السطحية والمرافق، و 463 مليون دولار للنفقات السنوية للأنابيب السفلية، و 320 مليون دولار إضافية للنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتآكل.

ومن الضروري أن يكون لدى صناعة النفط والغاز استراتيجية فعالة لإدارة التآكل للمساعدة في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. وفي السياق نفسه، تقيم شركة الدريتش الدولية معرض الشرق الأوسط للتآكل والطلاء MECOC 2024 في أبوظبي في الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير في ريكسوس مارينا، أبو ظبي.

يجمع هذا الحدث البارز أكثر من 40 دولة، وأكثر من 300 من المتخصصين في هذا المجال، و 30 شركة عارضة و أكثر من 60 متحدثا خبيرا للتعمق في أحدث التقنيات المتعلقة بالتعدين والتآكل والطلاء في صناعة النفط والغاز.

وإصلاح التآكل يأتي مع ثمن باهظ، والحوادث التي تسببها تشكل مخاطر كبيرة على كل من العمال والبيئة. علاوة على ذلك، فإنه يؤدي إلى إهدار الوقت والمواد القيمة وبالتالي فإن منع التآكل له أهمية قصوى.

وقال رومين ماثيو، مدير Aldrich International ومنظم الحدث: "يهدف MECOC 2024 إلى جمع الخبراء معا تحت سقف واحد لتحديد الاتجاهات والوصول إلى التقنيات الأساسية ومشاركة الأفكار القيمة وتعزيز التعاون الفريد واستكشاف فرص لا حصر لها".

وأضاف ماثيو: "ستلعب MECOC 2024 دورا محوريا في مساعدة شركات النفط والغاز على الالتزام بسياسات السلامة والصحة، والحد من التسريبات، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتآكل".

وتم تصميم MECOC 2024 بدقة للتعمق في طليعة علوم وهندسة المواد، مع التركيز بشكل خاص على الطبيعة الديناميكية للمواد الفولاذية وغير المعدنية. يهدف هذا الحدث إلى توفير منصة للاستكشاف، حيث شهد حضور الخبراء والباحثين والمبتكرين الذين تبادلوا الأفكار القيمة والخبرات والتجارب العملية.

عرض MECOC 2024 تقنيات رائدة من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم وسهلت التواصل وتبادل المعرفة بين رواد المجال الرئيسيين، بما في ذلك منتجي النفط والغاز ومولدات الطاقة وأعضاء قطاع الطاقة، لتعزيز ممارسات إدارة المواد والمعادن والمعدات والتآكل.

كما تضمن الحدث عروضا ومناقشات قادها خبراء في تصميم المواد والمعدات والمعايير والتآكل والطلاء وممارسات سلامة الأصول، مما قدم منظورا جديدا حول التكنولوجيا والخبرة الهندسية في الصناعات الثقيلة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، قدم أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات، ووضع معايير جديدة في الحلول الفعالة من حيث التكلفة للصناعة.

كما شهد الحدث مؤتمرين على مدى ثلاثة أيام. في حين ركز أحد المؤتمرات على الصلب والمواد غير المعدنية، تناول الثاني مجالات التآكل والطلاء. وعقد المؤتمران جنبا إلى جنب، مما أتاح استكشافا شاملا لهذه المواضيع الحيوية.