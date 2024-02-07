"أراضي دبي" تُنجز 1.6 مليون معاملة عقارية خلال 2023

أكد المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ المهندس مروان بن غليطة، أن أراضي دبي تُواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجّهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدوليّة؛ حيث سجّلت الدائرة خلال العام الماضي، أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجمالية (بما يشمل التصرفات العقارية والمعاملات الإيجارية)، والتي لامست 1.6 مليون معاملة بنمو 16.9% مقارنة بعام 2022 الذي سجّل حوالي 1.368 مليون معاملة.

وقال بن غليطة: "تجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محققة نمواً بنسبة 20% من حيث القيمة و36% من حيث العدد مقارنة بعام 2022".

وأضاف أنه "كان للاستثمارات العقارية أيضا حضورها الاستثنائي، حيث نمت قيمتها بنسبة 55% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى حوالي 412 مليار درهم، بعدد 157 ألفا و798 استثماراً، يملكها 113 ألفا و655 مستثمراً، منهم 71,002 مستثمرين جدد بزيادة 20%، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكل 42% من إجمالي المستثمرين الجدد".

وأكد أن هذه النتائج القياسية تعد مؤشراً على قوة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن هذا الأداء المتميز للقطاع العقاري يشكل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33" الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأعرب بن غليطة عن اعتزازه بالنتائج التي تمّ تحقيقها في العام المنصرم، مؤكداً نهج الدائرة بالعمل لدعم هذا النمو والتطور في القطاع خلال السنوات المقبلة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبية القطاع، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين، لما يتمتع به من مزايا استثمارية وبنية تحتية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وبحسب النتائج الصادرة عن "أراضي "دبي؛ استحوذ المستثمرون الخليجيون على 10 آلاف و441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7449 مستثمراً، خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13 ألفا و248 مستثمراً ضخوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17 ألفا و47 استثماراً، بينما ضخ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122 ألفا و937 استثماراً يمتلكها 90 ألفا و753 مستثمراً أجنبياً.

وتواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهن في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38 ألفا و59 سيدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46 ألفا و725 استثماراً، بنمو 53.9% من حيث القيمة و42.5% من حيث عدد المستثمرات، و39.8% من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بالعام 2022.

وتعبر النتائج الإيجابية للقطاع العقاري في دبي عن نظرة مستقبلية متفائلة لنمو وتطور القطاع، حيث يواصل تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة، ممّا يعكس الثقة المتزايدة محلياً وعالمياً، فيما تُواصل أراضي دبي نهجها الرائد في تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة، وشراكات فعّالة وبنية تحتيّة رقمية رائدة، وكادر بشري مؤهّل، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجيّة وفي مقدمتها ضمان جاهزيّة القطاع واستدامته.