ترحيب أسترالي باستئناف «طيران الإمارات» رحلاتها إلى أديليد أكتوبر المقبل

أعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة «أديليد» الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من 28 أكتوبر 2024.

وقوبلت خطوة «طيران الإمارات» بترحيب كبير من قبل المسؤولين في جنوب أستراليا، الذين وجدوا في اسئناف الرحلات خطوة مهمة وفرصة لتيسير ممارسة الأعمال مع الولاية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم جهود التعافي من جائحة «كورونا»، مشيرين إلى دور الناقلة في الإنفاق السياحي وصادرات الشحن و توفير أكثر من 315 فرصة عمل لسكان المنطقة.

وستسهم هذه الخطوة في إعادة خدمات «طيران الإمارات» إلى استراليا إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر من جنوب أستراليا وإليها، وتتيح المجال أمام المتعاملين للسفر بسهولة إلى دبي، وعبرها إلى أكثر من 140 وجهة تغطيها شبكة خطوط «طيران الإمارات» العالمية.

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت خدمتها للمرة الأولى إلى أديليد في العام 2012، ونقلت أكثر من 165 ألف مسافر بين دبي وأديليد في عام 2019.

ومع مطلع ديسمبر المقبل، ستستأنف «طيران الإمارات» أيضاً تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى بيرث، لتوفر الناقلة 77 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا، مع إمكانية نقل 68 ألف مسافر أسبوعياً إلى أستراليا، وعودة سعتها المقعدية لمستويات ما قبل الجائحة.



جهود التعافي

ويشكّل استئناف رحلات «طيران الإمارات» خطوة مهمة لدعم جهود ولاية جنوب أستراليا للتعافي من الجائحة، إذ تقدر هيئة السياحة في الولاية أن الإنفاق السياحي لرحلات «طيران الإمارات» اليومية المباشرة سيدر أكثر من 62 مليون دولار أسترالي سنوياً، ويوفر أكثر من 315 وظيفة مرتبطة بالسياحة لسكان المنطقة.

كما ستوفر كل رحلة أيضاً 14 طناً من طاقة الشحن، بإجمالي 196 طناً أسبوعياً بين دبي وأديليد، وتقدر قيمة الشحنات الصادرة بنحو 98 مليون دولار أسترالي سنوياً، ما يرفع إجمالي عائدات أديليد من رحلات «طيران الإمارات» إلى نحو 160 مليون دولار أسترالي.



النمو الاقتصادي

وقال رئيس وزراء جنوب أستراليا، بيتر ماليناوسكاس: «افتقد سكان جنوب أستراليا خدمات (طيران الإمارات)، فاستئناف الرحلات اليومية سيسهل الوصول إلى أديليد من أسواقنا الرئيسية، إلى جانب تيسير ممارسة الأعمال مع ولايتنا».



وأضاف: «لقد وضعنا هدف استئناف رحلات (طيران الإمارات) إلى أديليد في صدارة أولوياتنا، وستسهم إعادة تشغيل رحلات يومية مباشرة إلى أديليد، في تعزيز النمو الاقتصادي لجنوب أستراليا، إذ تشير توقعاتنا إلى توفير نحو 160 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي وصادرات الشحن، إضافة إلى توفير أكثر من 315 فرصة عمل بدوام كامل مرتبطة بالسياحة لسكان جنوب أستراليا».



خطوة مهمة

من جانبها، قالت وزيرة السياحة في جنوب أستراليا، زوي بيتيسون: «يعد هذا الإعلان خطوة مهمة لتعافي قطاع السياحة في ولايتنا، حيث يوفر رابطاً حيوياً مع أسواقنا الرئيسية في أوروبا، إضافة إلى المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما نتوقع أن يدرّ استئناف رحلات (طيران الإمارات) اليومية المباشرة إلى أديليد أكثر من 62 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لاقتصاد الولاية».

وأضافت: «من الرائع رؤية جنوب أستراليا مرة أخرى في برامج (طيران الإمارات) التسويقية العالمية، ما سيسلط المزيد من الضوء على جنوب أستراليا ويساعد في زيادة عدد زوار ولايتنا».



دعم النمو

في السياق نفسه، قال نائب رئيس العمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» في أستراليا، باري براون: «يترقب عملاؤنا وصناعة السفر عامةً استئناف رحلات (طيران الإمارات) إلى أديليد، ونحن متحمسون أيضاً لإعادة خدمتنا إلى جنوب أستراليا، وفتح المجال أمام الولاية للاستفادة من الفرص المتعددة في مجالات الترفيه والثقافة والسياحة، ودعم فرص النمو التجاري وذلك عبر الاتصال مع دبي وعبرها إلى العديد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية».

وأضاف براون: «استئناف رحلاتنا اليومية إلى أديليد سيكمل حضورنا في أستراليا لنغطي خمس مدن في جميع أنحاء البلاد، وأود أن أشكر شركاءنا في هيئة السياحة بجنوب أستراليا ومطار أديليد، على دعمهم لتحقيق هذه الخطوة ونتطلع إلى الترحيب بأول مسافرينا من أديليد على متن الطائرة في أكتوبر المقبل».



أخبار رائعة

من جهته، رحّب المدير العام لمطار «أديليد»، برينتون كوكس، بهذا الإعلان وقال: «يشكّل هذا الإعلان أخباراً رائعة للمتعاملين معنا الذين سيستفيدون مرة أخرى من شبكة (طيران الإمارات العالمية) عبر دبي، حيث ستوفر مزيداً من الخيارات للمسافرين، بما في ذلك رحلات الرمز المشترك بين (طيران الإمارات) و(كوانتاس)، ورحلات المتابعة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وأفريقيا. كما سيسهم أيضاً في تعزيز الفرص السياحية والاقتصادية لجذب الزوار الدوليين إلى أديليد».



وأضاف: «يسعدنا عودة رحلات (طيران الإمارات) اليومية وبالمعدلات نفسها لما قبل الجائحة، بما يعد دليلاً بارزاً على الثقة بسوق أديليد، فيما توفر طائرة الجسم العريض (بوينغ 777-200LR) فرصاً لتعزيز الشحن الجوي للمنتجين المحليين وتصدير منتجاتهم إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا».



رحلة يومية

وستخدم «طيران الإمارات» رحلة أديليد اليومية بطائرة «بوينغ 777-200LR» التي توفر 302 مقعد بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً في درجة الأعمال بتوزيع (2-2-2)، و264 مقعداً في الدرجة السياحية، لتتيح بذلك أكثر من 4200 مقعد أسبوعياً بين دبي وأديليد.

وستغادر الرحلة «ئي كيه 440» دبي في الساعة 2:00 بعد منتصف الليل وتصل إلى أديليد في الساعة 8:50 مساءً، في ما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 441» من أديليد في الساعة 10:35 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 5:15 صباحاً، بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأديليد.