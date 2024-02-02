الإمارات الأكثر طلباً لتأشيرات العمل من المواهب العالمية

كشفت «دييل»، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية، عن نتائج تقريرها السنوي للتوظيف العالمي، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الوجهات المفضلة للمواهب العالمية التي تبحث عن تأشيرات عمل، تلتها كل من هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وسنغافورة.

ويُعد هذا إنجازاً مهماً للإمارات في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونقطة جذب رئيسة للكوادر المهنية والكفاءات من جميع أنحاء العالم.

وذكرت «دييل» في بيان، أن التقرير، استند إلى تحليل بيانات شملت 300 ألف عقد عمل و20 ألف عميل في 160 دولة، ليكشف عن اتجاهات التوظيف المتزايدة من قبل الشركات العاملة في دولة الإمارات.

وسلط التقرير الضوء على أبرز القطاعات التي تقود هذا النمو في التوظيف؛ إذ تعد الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وبرامج الكمبيوتر، والاستشارات الإدارية، والتسويق والإعلان من أبرز القطاعات التي تجذب المواهب العالمية إلى دولة الإمارات.

وأظهر التقرير أيضاً الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات، والتي شملت المستشار الإداري، ومدير المحتوى، ومهندس البرمجيات، ومدير التسويق المؤثر، ومدير التخطيط الاستراتيجي، مشيراً إلى أن التركيز على هذه الوظائف، يعكس الطبيعة الديناميكية للاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار.

وقال رئيس الإدارة في «دييل»، طارق سلام، إن نتائج التقرير الأخير للتوظيف العالمي الذي أجرته الشركة يُعتبر دليلاً على التحول الملحوظ الذي تشهده الإمارات كواحدة من المراكز العالمية الرائدة في مجال الأعمال، لافتاً إلى أن هذا التحول يعود إلى التزام الدولة الراسخ بدعم المواهب والابتكار وخلق بيئة عمل ديناميكية، ما يساعد على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم ويعزز مكانتها وجهة رائدة في التوظيف.

وأضاف أن «القوى العاملة المتنوّعة والمتعددة الثقافات، تُعد من أهم نقاط القوة التي تميز سوق العمل الإماراتية»، مشيراً إلى أن جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر للإمارات وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.

طلب كبير للكوادر في الإمارات

أظهر التقرير السنوي للتوظيف العالمي، الصادر عن شركة «دييل» العالمة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية، زيادة ملحوظة في مساهمة الكوادر المهنية والكفاءات في الإمارات بسوق العمل العالمية.

وأشار إلى أن المواهب في الإمارات تحظى بطلب كبير من قبل الشركات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

ويُعد هذا الطلب قوياً بشكل خاص في مجالات مثل برامج الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، والخدمات المالية، والتسويق والإعلان، وتطوير البرمجيات.

كما كشف التقرير أن وظائف مهندس البرمجيات، ومدير المبيعات، ومدير التسويق، ومدير الحسابات، ومطور تقنية المعلومات، كانت من بين الوظائف الأكثر طلباً.

. تقرير التوظيف العالمي استند إلى بيانات شملت 300 ألف عقد عمل و20 ألف عميل في 160 دولة.