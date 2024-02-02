«طيران الإمارات» تتيح تأشيرة دخول مسبقة للمسافرين الهنود

عقدت «طيران الإمارات» شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي «VFS Global» لتقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة.

وتصدر تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 14 يوماً، وذلك عبر مركز دبي لمعاملات التأشيرات «DVPC»، في وقت ستمكّن فيه هذه المبادرة متعاملي «طيران الإمارات» من تخطي طوابير الانتظار عند وصولهم إلى دبي، وتبسيط إجراءات وصولهم ودخول الإمارة. وبحسب بيان «طيران الإمارات»، فإنه يمكن لمتعاملي الناقلة حجز رحلاتهم من خلال الموقع emirates.com أو عبر وكلاء السفر المعتمدين. والضغط من خلال «إدارة الحجوزات/ إجراءات السفر» عبر موقع emirates.com، على رابط «التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث سيتم إعادة توجيههم إلى موقع طلبات تأشيرة دولة الإمارات المدعوم بخدمات «VFS Global»، والذي يحدد المتطلبات والشروط والأحكام لتسهيل عملية طلب التأشيرة.

وأوضح البيان أن هذه الخدمة تتوافر حصرياً لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين لديهم تأشيرة للولايات المتحدة صالحة لمدة ستة أشهر، أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد)، أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو إقامة في المملكة المتحدة، فيما يخضع إصدار التأشيرات لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وتُعد دبي الوجهة الأولى للمسافرين من الجنسية الهندية، لما توفره من معالم سياحية وخيارات الإقامة التي تلبي جميع المتطلبات والأعمار والميزانيات. كما تحتضن مجتمعاً هندياً نابضاً بالحياة، ويرحب بالعائلة والأصدقاء من الهند ومن جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لإحصاءات دبي السياحية، فقد استقبلت الإمارة مليوني زائر من الهند خلال المدة من يناير وحتى أكتوبر 2023.

وتشغل «طيران الإمارات» 167 رحلة أسبوعياً عبر تسع وجهات في الهند، وتربط المسافرين من دبي وغيرها بشبكة عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة. أمّا المدن الهندية التسع التي تخدمها «طيران الإمارات» فهي: أحمد آباد، بنجالورو، تشيناي، دلهي، حيدر أباد، كوتشي، كولكاتا، مومباي، وثيروفانانثابورام.

يُذكر أن مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، هو مرفق VFS Global الحصري والمخول من قبل طيران الإمارات وحكومة دبي، لمعالجة تأشيرات دخول الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية المرتبطة بموقع www.emirates.com.

• تأشيرة الدخول تصدر مرة واحدة لمدة 14 يوماً، وإصدارها يخضع لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.