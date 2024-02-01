«الإمارات دبي الوطني» يسهّل ترتيب «تمويل استدامة» لـ «سيدارا»

أبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة مع مجموعة «سيدارا» Sidara، إحدى كبرى الشركات الخاصة الدولية في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات، لترتيب تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم).

وتنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية مع جهود «سيدارا» لتحقيق المواءمة والتكامل بين استراتيجيتها المالية وأهدافها المستدامة، كما أنها تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لمصلحة الشركة، بما يعزّز من مكانتها واحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن هيكل التمويل الجديد يعزّز الربط بين الحوافز المالية وأداء الشركة في مجال الاستدامة، ما يحفّزها على تبنّي واعتماد ممارسات تشغيلية أكثر مسؤولية واستدامة.

وقالت الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني، بري ماكنير: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني دعم (سيدارا) في تحقيق التحوّل على مستوى عملياتها الإقليمية ومحفظة خدماتها، لتكون أكثر استدامة من الناحية البيئية، ما يؤكد المكانة الرائدة للبنك في طليعة البنوك المحفزة للتغيير الإيجابي واسع النطاق».

من جهته، قال رئيس قطاع التمويل والخزانة للمجموعة، «سيدارا»، نادر أبو شادي، إن «الاستدامة تظل جزءاً محورياً من رؤية المجموعة وأعمالها، ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في رحلتنا نحو الممارسات الخضراء».