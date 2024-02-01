دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لـ «الرياضات الرقمية»

في إطار الأهداف الطموحة التي حددتها «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وأن تكون عاصمةً عالمية للأنشطة الاقتصادية القائمة على الإبداع، تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لأحد القطاعات الرياضية والإبداعية الجديدة والآخذة في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة والعالم، ألا وهو «قطاع الرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية»، الذي تسعى دبي أن تكون محوراً رئيساً لهذه الصناعة الواعدة، ووجهة نموذجية للشركات العالمية الرائدة فيها، وكذلك أبرز فعاليات الألعاب والرياضات الرقمية العالمية. وتشكل الرؤية الطموحة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، أحد الأسس التي انطلق منها هذا السعي الذي تعوّل فيه دبي على العديد من المقومات التي تعزز ثقتها ببلوغ أهدافه، من خلال ما تتمتع به من الإمكانات والمقومات والبني التحتية المتطوّرة، وهي من أهم العناصر اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة المعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا، التي كان لدبي السبق في إرساء بنيتها التحتية منذ وقت مبكر.

ووفرت دبي منظومة تقنية متطوّرة ومنصّة مثالية وبنية تحتية تكنولوجية قوية لتطوير هذا القطاع الذي يتوقع أن يتحوّل في السنوات القليلة المقبلة إلى مساهم في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

وقد أسهمت النسخة الثانية من «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023»، الذي أقيم برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي، في تأكيد المكانة المتنامية لدبي مركزاً عالمياً رائداً لهذا القطاع، ووجهة لاستكشاف مستجدات صناعة الألعاب والرياضات الرقمية بالمنطقة، إذ يحظى المهرجان باهتمام ومشاركة واسعة من كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع ونخبة من أبرز المهتمين واللاعبين المؤثرين في هذه الصناعة، ويتضح ذلك في استقطاب الحدث ضمن ثاني دوراته لنحو 27 ألف زائر. ويأتي «مركز الألعاب»، الذي أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة في 2022 تتويجاً لجهود دبي في تهيئة البيئة الداعمة لقطاع الألعاب والرياضات الرقمية، وتوفير المقومات الداعمة لشركات القطاع لتحقيق النمو والازدهار، إذ يضم المركز حالياً مجموعة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الرياضات والألعاب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتجاوز عددها 100 شركة تتنوّع أنشطتها من التطوير والإنتاج إلى الرياضات الإلكترونية وتنظيم البطولات.

ويتيح «مركز الألعاب» الواقع في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، للشركات التي تعمل من خلاله، الوصول بشكل كبير إلى مجتمع أعمال نابض من شركات الألعاب، ما يفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركات المماثلة في القطاع، كما تستفيد شركات الألعاب التي تتطلع إلى توسيع حضورها وقاعدة متابعيها والمهتمين بها من الخدمات المتنوّعة التي يقدمها «دبي للسلع المتعددة» ومنها: إنشاء الشركة إلكترونياً، والبنية التحتية عالمية المستوى، والالتزام بشكل عام بمنح المزيد من المميزات التي تسمح بسهولة ممارسة الأعمال، وإتاحة الوصول إلى مجتمع الرياضات الرقمية الأوسع.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «نعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لجميع أشكال الألعاب والرياضات الإلكترونية».

وأضاف: «جاء إطلاق مركز الألعاب تتويجاً للجهود المتعددة لتوفير بيئة مواتية وداعمة تساعد شركات هذا القطاع الواعد على تحقيق النمو والازدهار. ولا شك أن بيئة الأعمال المتطورة والبنية التحتية التكنولوجية القوية في دبي وموقعها الجغرافي المتميز كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، كلها عوامل دفعت العديد من أبرز مطوّري الألعاب الرقمية الدوليين لإنشاء مقرات رئيسة لهم في الإمارة».

وتابع بن سليّم: «تُعدّ الألعاب واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم، إذ يلعب نحو 3.2 مليارات شخص، في وقت أنفقوا فيه 196.8 مليار دولار في 2022»، لافتاً إلى أن «حجم ونمو الصناعة حالياً مذهل، مقارنة بفترة ظهور ألعاب الفيديو للمرة الأولى في سبعينات القرن الماضي».

وقال: «احتلت الألعاب صدارة الترفيه على مستوى العالم، ما أدى إلى نمو سريع، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشكل الآن 15% من قاعدة اللاعبين العالميين. إن ضمان النمو المتسارع لقطاع الألعاب سيكون له تأثيره الكبير على مستقبل الأسواق في العالم، وكذلك مستقبل التجارة. وفي الوقت الذي يسعى فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ سُمعة دبي مركزاً تجارياً واقتصادياً عالمياً، فإن تفعيل الفرص بكفاءة في قطاع الألعاب الإلكترونية سيكون أمراً ضرورياً».