«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 10 طائرات لـ «التركية»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737-8»، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نعمل على تعميق علاقتنا القوية بالفعل وطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية، وتزويدها بحلّ لمتطلبات أسطولها المتزايدة عبر هذه الطائرات الموفرة للوقود، والمزودة بأحدث التكنولوجيا».

يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران» تمتلك حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعه 96 طائرة من طراز «737 ماكس».