15.2 مليار درهم أرباح 4 مصارف إسلامية في 2023

سجلت أربعة مصارف إسلامية مدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية في نهاية العام الماضي 2023، بنسبة 37.5%، وذلك مع ارتفاع إيراداتها التشغيلية، وسط مواصلة النمو في الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية، بدعم من انتعاش الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت نتائج أعمال المصارف الإسلامية الأربعة نمواً في الأرباح، بما يعادل 4.15 مليارات درهم من 11.06 مليار درهم في نهاية عام 2022 إلى 15.21 مليار درهم في نهاية عام 2023.

وارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات بنسبة 26% لتصل إلى سبعة مليارات درهم في نهاية عام 2023 مقارنة بـ5.55 مليارات درهم في نهاية عام 2022، مدعومة بزيادة الدخل غير الممول، وتراجع خسائر مخصص انخفاض القيمة، متفوقاً بذلك على توقعات المحللين البالغة 5.6 مليارات درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلساً للسهم عن العام الماضي، مشروطة بموافقة الجمعية العمومية للبنك، التي من المقرر انعقادها في 27 فبراير المقبل.

كما ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في نهاية العام 2023 بنسبة 45% إلى 5.25 مليارات درهم ارتفاعاً من 3.62 مليارات درهم في نهاية عام 2022، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 36% التي وصلت إلى 9.3 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات درهم عام 2022، نتيجة لنجاحه في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 71 فلساً للسهم عن العام الماضي، مشروطة بموافقة الجمعية العمومية للمصرف والتي من المقرر انعقادها في 29 فبراير المقبل.

بدوره، ازداد صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 71% بالغاً 2.12 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023، مقارنة بأرباح قدرها 1.24 مليار درهم في عام 2022 نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، إضافة إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

في السياق نفسه، ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 31% لتصل إلى 841.5 مليون درهم في نهاية عام 2023، مقارنة بـ650.9 مليون درهم خلال عام 2022 بدعم نمو صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار، مع الحفاظ على تقرير مركز السيولة القوي لديه.

واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

• أرباح بنك دبي الإسلامي ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 7 مليارات درهم في نهاية عام 2023.