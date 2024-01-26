«دبي الجنوب» تستقطب 428 شركة جديدة في 2023

حقّقت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العديد من الإنجازات الاستثنائية عبر مختلف مناطقها خلال 2023، الذي يُعد العام الأفضل أداء على الإطلاق، أبرزها استقطاب 428 شركة جديدة، وبيع عدد من المشروعات العقارية بالكامل، إضافة إلى توقيع شراكات مهمة.

وأفاد بيان أمس، بأن «شركة دبي الجنوب للعقارات» سلمت خلال عام 2023، المرحلة الأولى من مشروع فلل النبض، الذي يضم 268 وحدة سكنية، وكان هذا المشروع الأول من نوعه قد تم إطلاقه ضمن المنطقة السكنية في «دبي الجنوب» خلال عام 2021، ويشتمل على 342 وحدة مكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف في مراحله المختلفة، فيما من المقرّر أن يتم تسليم المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2024.

وأكد البيان أن القطاع العقاري في «دبي الجنوب» حافظ على أدائه القوي على مدار العام الماضي، تزامناً مع إطلاق «شركة دبي الجنوب للعقارات»، المراحل الثلاث من مشروعها «خليج الجنوب» وبيعها بالكامل، حيث يضم المشروع أكثر من 800 فيلا و«تاون هاوس»، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلومتراً واحداً، وممشى بطول ثلاثة كيلومترات على الواجهة المائية.

كما شهد عام 2023 تركيزاً مستمراً على تطوير البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة السكنية مع افتتاح هايبرماركت بمساحة 50 ألف قدم مربعة، وحديقة كبيرة تضم مناطق لعب للأطفال وأخرى للأنشطة. كما بدأت أعمال البناء لأول مدرسة تعتمد المنهج البريطاني في «دبي الجنوب» خلال العام الماضي.

ولفتت «دبي الجنوب» إلى أنه ومع إصدار 428 ترخيصاً لشركات جديدة؛ فإن إجمالي عدد الشركات العاملة في «دبي الجنوب» يصل إلى 4101 شركة، مع الاحتفاظ بما نسبته 95% من الشركات العاملة هناك.

وفي ما يتعلق بالشراكات؛ فقد وقّعت المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز مكانتها كمساهم بارز في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يشهد نمواً مستداماً في دولة الإمارات.

كما تم افتتاح العديد من المرافق في المنطقة اللوجستية خلال 2023، بما في ذلك مركز توزيع Audi Volkswagen MEA، ومركز الرعاية الصحية التابع لمؤسسة «IDA»، ومستودع جديد من «أمازون».

وأطلقت المنطقة اللوجستية كذلك مشروع «التفتيش عن بُعد» الأول من نوعه في المنطقة بالتعاون مع «جمارك دبي»، بهدف تسريع العمليات التجارية واختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطوّرة والذكاء الاصطناعي. وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، عن سعادته بالنموّ المتواصل والمستدام لـ«دبي الجنوب» ومختلف مناطقها، وقال: «يعود الفضل في الحفاظ على هذا النمو إلى المبادرات الحكومية المتنوّعة والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد الإمارة، إلى جانب استراتيجيات التخطيط المحكمة لدينا، الأمر الذي أسهم في جذب واستقطاب الاستثمارات عبر العديد من الصناعات والقطاعات في دبي».

وأضاف: «نتطلّع خلال العام الجديد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في مناطق دبي الجنوب كافة».

مشروع متكامل

تعتبر «دبي الجنوب» أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف «دبي الجنوب» إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.