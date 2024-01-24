انضمام 200 شركة بريطانية إلى «دبي للسلع» في 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة، مشيرا إلى انضمام أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة للمركز خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 2080 شركة، يمثل نموا سنويا بنسبة 10%.

وذكر المركز في بيان أن الجولة نُظّمت في غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في لندن.

وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة 160 شخص من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم.

كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات، وهي عوامل رسّخت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.

ونما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليار درهم في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023.

وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «واصلنا خلال الأشهر الـ12 الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي».

وأضاف: «بعد انضمام 2700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، لاسيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب»، مشيرا إلى أنه «من المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً».