تقرير: طفرات غير مسبوقة في سوق دبي العقارية وسط مبيعات قياسية

كشف موقع بيوت، البوابة العقارية في دولة الإمارات، عن تقرير سوق العقارات في دبي لعام 2023، والذي يسلط الضوء على أكثر المناطق طلبًا في قطاع العقارات في الإمارة. واستنادا إلى اتجاهات البحث التي لوحظت على موقع بيوت، تستمر أسعار العقارات في دبي باتخاذ المسار التصاعدي، الأمر الذي خلق بيئة ممتازة للبائعين والملاك على حد سواء. ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مع الطلب المتزايد الذي يغذيه تدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن سكن، مما أدى إلى نمو غير مسبوق في سوق العقارات.

اتجاهات شراء العقارات في دبي

كشفت بيانات موقع "بيوت"، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلبا في دبي، لتسجل زيادات تتراوح بين 4% و21% في عام 2023. وفي قطاع العقارات ذات الأسعار المنخفضة، أبدى المستثمرون ومشترو المنازل المحتملون اهتمامًا متزايدًا بالمدينة العالمية ومجمع دبي ريزيدنس وداماك هيلز 2 ودبي لاند. انجذب مشترو العقارات ذوي الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون والفرجان والينابيع.

وعلى عكس ذلك، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لكل من دبي مارينا والخليج التجاري والمرابع العربية ودبي هيلز استيت خلال عام 2023.

وبالنسبة للشقق ذات الميزانية المحدودة، شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تتراوح بين 5 – 50%. كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء داماك هيلز 2، التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%.

وفي قطاع العقارات متوسطة السعر، ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عمومًا بنسبة تصل إلى 3%. بينما سعر بيع المعاملات في أبراج بحيرات الجميرا، بنسبة 0.77%. وسجلت المناطق الأكثر طلباً التي تضم فلل متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات.

أما في قطاع العقارات الفاخرة، شهدت معظم المناطق ارتفاعًا ثابتًا في أسعار المعاملات يتراوح بين 3% و17%.

ووفقاً لتقرير معاملات دبي على موقع بيوت، وهو نظام رؤى الملكية الخاص بالشركة والذي يتضمن بيانات معالجة تفصيلية بناءً على معلومات دائرة الأراضي والأملاك، شهد عام 2023 ما مجموعه 132.628 ألف معاملة بيع عقار، بقيمة إجمالية قدرها 409.8 مليار درهم، بما في ذلك المشتريات السكنية والتجارية.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، ظهرت مناطق محددة مثل مجمع دبي للاستثمار وليوان وديسكفري جاردنز باعتبارها الخيارات الأفضل للمستثمرين المحتملين، حيث تقدم عوائد تصل إلى 11%. عندما يتعلق الأمر بالشقق في فئة الطبقة المتوسطة، كانت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية وموتور سيتي هي الخيارات الأكثر طلبًا، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 9%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، أثبتت مناطق مثل الصفوح وجرين كوميونيتي وعقارات جميرا للجولف أنها عالية الطلب بشكل خاص، حيث تقدم عوائد مذهلة تصل إلى 10%، متجاوزة المعايير التي حددتها معظم الأسواق العالمية.

كما تعكس اتجاهات العائد على الاستثمار في موقع بيوت لمجمعات الفلل نظرة إيجابية. تتميز الفلل والمنازل المستقلة التي يتم شراؤها لغايات التأجير في الراشدية بمتوسط عائد استثماري يتجاوز 9%، مما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين المحتملين. وبالمثل، فإن مناطق مثل المدينة العالمية وجبل علي تقدم نسبًا لعائد الاستثمار تتجاوز 8%. وقد سجلت الفلل متوسطة المستوى في قرية جميرا الدائرية وتاون سكوير وريم عائدًا على الاستثمار يتراوح بين 6% و8%. وفي فئة الفلل الفاخرة، يتميز البراري بعائد على الاستثمار يتجاوز 8%، مدفوعًا بالخصائص الفريدة للعقارات والعرض المحدود في السوق. كما حققت مجتمعات مثل لؤلؤة جميرا وداماك هيلز، التي تلبي الاحتياجات العائلية، عائدات جيدة على الاستثمار تتجاوز 7%.

اتجاهات استئجار العقارات في دبي

وفقاً لبيانات موقع بيوت، ارتفعت أسعار الإيجارات المعلن عنها بنسبة تتراوح بين 4 و17% لشقق الإيجار ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلبًا. وقد سجلت طلبات إيجارات الشقق في فئة الطبقة المتوسطة زيادات مضاعفة تصل إلى 23%. كما شهدت أسعار الطلب لاستئجار الشقق الفاخرة أيضًا مسارًا تصاعديًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و21%.

وشهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة عمومًا ارتفاعًا في الأسعار يتراوح بين 10% و33%، مع انخفاض أسعار استئجار الفلل في دبي الجنوب بنسبة تصل إلى 6%. وشهدت تكاليف استئجار الفلل متوسطة المستوى ارتفاعًا بنسبة 1 - 21%. ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة في دبي بنسبة 38%.

ومن بين الباحثين عن أماكن إقامة بأسعار معقولة، حظيت منطقتي النهدة وديرة بأكبر قدر من الاهتمام للشقق، في حين كانت مردف وداماك هيلز 2 الاختيارات المفضلة للباحثين عن الفلل. في قطاع الطبقة المتوسطة، كانت قرية جميرا الدائرية (JVC) وبر دبي هي الخيارات الأكثر شعبية بين المستأجرين، في حين كان أولئك الذين يبحثون عن الفلل يميلون في الغالب نحو العقارات في قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية 3. وفي الفئة الفاخرة، مرسى دبي والأعمال حافظت منطقة الخليج على شعبيتها في مجال تأجير الشقق، في حين أصبحت منطقة دبي هيلز استيت والبرشاء مرغوبة لتأجير الفلل الراقية.

وبتحليل أسعار الإيجارات، تبين أن معظم الزيادات في الأحياء ذات الأسعار المعقولة لكل من الفلل والشقق تراوحت بين 5 و11%. ولوحظ استثناء في دبي الجنوب بالنسبة للفلل، حيث انخفض متوسط أسعار المعاملات بنسبة تصل إلى 4%. وقد سجلت أسعار المعاملات لتأجير الشقق والفلل في قطاع الطبقة المتوسطة زيادات تصل إلى 17%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، ارتفعت أسعار معاملات الإيجار بنسبة 11 إلى 15%. وفي الوقت نفسه، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة زيادة ملحوظة بنسبة 26.4% في دبي هيلز استيت.

وكان عام 2023 عامًا استثنائيًا بالنسبة لسوق العقارات في دبي. ومع اقتراب عدد المعاملات في الربع الثالث وحده من مستوى غير مسبوق بلغ قدره 100 مليار درهم، فمن السهل أن نتوقع أن هذه الطفرة العقارية ستستمر حتى عام 2024.

وتعليقًا على النتائج، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حافظ قطاع العقارات في دبي على مسار نمو تصاعدي يبعث التفاؤل، حيث أنهى عام 2023 بنجاح لافت. تشير بياناتنا إلى تقدم ملحوظ في أسعار العقارات مدعوم بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين والباحثين عن سكن ممن يسعون لامتلاك العقارات في هذه السوق الواعدة. كما لاحظنا وجود ارتفاع كبير في أسعار المبيعات عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس جاذبية المشهد العقاري في دبي. أسهمت صفقات بيع العقارات التي بلغت حوالي 410 مليار درهم إماراتي في عام 2023 في تعزيز استقرار السوق ومع استعدادنا لعام 2024، يُتوقع أن يتزايد الطلب على العقارات نتيجةً لإطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم."