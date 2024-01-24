سهم "دبي الإسلامي" يقفز 9% بعد الإعلان عن أرباح سنوية فاقت التوقعات

تصدر سهم بنك "دبي الإسلامي" المدرج في سوق دبي المالي، قائمة الأنشط من حيث التداولات خلال تعاملات اليوم قافزاً بنسبة 9% ليسجل نحو 6.36 درهماً، على وقع إعلانه عن ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 26% إلى 7 مليارات درهم العام الماضي 2023 لتتفوق على متوسط التوقعات البالغة 5.6 مليار درهم.



وبحلول الساعة 09.30 صباحًا من تعاملات اليوم، تصدر سهم "دبي الإسلامي" التداولات بسوق دبي المالي على قائمة السيولة حيث بلغت قيمة تداولاته 148.35 مليون درهم، كما تصدر قائمة الأحجام بنحو 23.73 مليون سهم.

وأتي هذا النشاط بالسهم بعد أن أعلن البنك عن ارتفاع أرباحه السنوية الصافية بنسبة 26%، إلى 7 مليارات درهم في 2023 مقابل 5.552 مليارات درهم في العام السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وأكد البنك، في بيان أمس، أن صافي التمويلات واستثمارات الصكوك سجل نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى نحو 88 مليار درهم، مقارنة بـ63 مليار درهم للسنة المالية 2022.

وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31% على أساس سنوي، ما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 29 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الدخل 20.142 مليار درهم، مقارنة بـ14.101 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 43% على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 11.665 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 8.503 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة بـ7.734 مليارات درهم للسنة المالية 2022.

وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 314 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين إلى 222 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين.

وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63% مرتفعة من 56% في نهاية عام 2022. وحافظت السيولة على مستويات صحية مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 188.7%.