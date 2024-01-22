«عروض الشارقة للتسوق» تعزز انتعاش أسواق الإمارة

اختتمت «عروض الشارقة للتسوق»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس، فعالياتها بعد 36 يوماً من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور، منذ انطلاقها في 15 ديسمبر الماضي في مختلف مناطق الإمارة، وقدمت خلالها المراكز

الكبرى والمحال التجارية المشاركة عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية. ونجحت العروض التي حظيت بمشاركة آلاف المحال التجارية، ومراكز التسوق الكبرى، في توفير أجواء عائلية ممتعة، ترافقت مع استمتاع رواد التسوق بفصل الشتاء في الشارقة، واستفادتهم من التنزيلات ومشاركتهم في المسابقات والألعاب وسط الاحتفاء والمتابعة الكثيفة للفقرات الفنية والعروض المدهشة، وأداء الفرق التراثية للوصلات المعبرة عن تراث الإمارات، وغيرها من الفعاليات التي نظمتها مراكز التسوق.