«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى مومباسا الكينية

دشنت «فلاي دبي» رسمياً رحلاتها المباشرة إلى مدينة مومباسا الكينية، لتصبح بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة بواقع أربع رحلات أسبوعياً.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن الرحلة الافتتاحية هبطت في مطار مومباسا الدولي، أول من أمس، لترتفع شبكة «فلاي دبي» في إفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وإفريقيا) في «فلاي دبي»، سودير سريداران، إن «رحلة (فلاي دبي) الافتتاحية إلى مومباسا تعكس التزامنا بمواصلة تعزيز شبكتنا في إفريقيا وتوفير المزيد من خيارات السفر».