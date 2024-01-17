«دبي الدولي» يزيح «أتلانتا» الأميركي من صدارة أكبر المطارات العالمية

أزاح مطار دبي الدولي نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» من صدارة أكبر مطارات العالم في مؤشر إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، وذلك للمرة الأولى، مسجلاً أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال يناير الجاري (10 ملايين مقعد في الاتجاهين)، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ويحتل مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية، لكنه بات يتصدر الآن المؤشر العام لحركة الرحلات (الدولية والمحلية)، علماً أن حركة النقل الجوي في «دبي الدولي» تقتصر على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.

وللشهر الثالث منذ منتصف العام الماضي، بات حجم السعة المقعدية على الرحلات في مطار دبي الدولي يتخطى حاجز الخمسة ملايين مقعد شهرياً، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة، إضافة إلى تشغيل المزيد من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار.

وذكرت المؤسسة في بيان، تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أن «مطار دبي الدولي تصدر ليصبح المطار الأكثر ازدحاماً عالمياً في يناير 2024 بسعة خمسة ملايين مقعد»، مشيرة إلى أن «دبي الدولي» كان «يحتل المركز الثاني سابقاً والمركز الثالث في عام 2019».

وقالت المؤسسة: «إلى جانب تصدره مطارات العالم في إجمالي السعة على الرحلات الدولية والمحلية، يحتل مطار دبي الدولي أيضاً المركز الأول في السعة على الرحلات الدولية منذ سنوات عدة».

وبحسب بيانات المؤسسة، تراجع مطار «هارتسفيلد أتلانتا» إلى المركز الثاني مسجلاً 4.7 ملايين مقعد، تلاه مطار «طوكيو هانيدا» في المركز الثالث بـ4.5 ملايين مقعد، ومطارا «قوانغتشو الصيني» و«لندن هيثرو» في المركز الرابع، مسجلين أربعة ملايين مقعد، لكل منهما.

64.5 مليون مسافر

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019 (فترة ما قبل جائحة كورونا).

واستمرت النتائج الإيجابية في الربع الثالث من عام 2023، ليصل عدد المسافرين خلاله إلى 22.9 مليون مسافر، وبذلك أصبح الربع الثالث من عام 2023 الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، إذ تعامل مع أكثر من 249 ألف مسافر يومياً، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.63 ملايين مسافر.

• مطار دبي يواصل تسجيل معدلات نمو قوية مع زيادة عدد الرحلات الجوية.