الإمارات تتقدم في مؤشرات تنافسية عالمية لــ2023

حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشرات تنافسية عالمية عدة للعام 2023، لتعزز بذلك مكانتها، وجهة مفضلة للعيش والاستثمار والأعمال في العالم.

وأفادت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته، أمس، أن دولة الإمارات جاءت في المركز الـ10 عالمياً في «التنافسية العالمية»، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، متقدمة بمركزين عن عام 2022 الذي جاءت فيه في المركز الـ12 عالمياً.

وأضافت الوزارة أن الإمارات جاءت في المركز الرابع عالمياً في المؤشر الفرعي للأداء الاقتصادي ضمن التقرير نفسه، متقدمة بذلك بمركزين عن عام 2022، كما جاءت في المركز الـ16 في كفاءة الأعمال متقدمة بمركز واحد عن عام 2022.

ووفقاً للوزارة، تقدمت دولة الإمارات تسعة مراكز في «مؤشر الحرية الاقتصادية» الصادر عن «مؤسسة هيريتيج للأعمال» لعام 2023، إذ جاءت في المرتبة الـ24 عالمياً، مقابل المرتبة الـ33 عالمياً في عام 2022. كما تقدمت بمركز واحد في تقرير «التنافسية الرقمية العالمية»، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، إذ جاءت في المركز الـ12 عالمياً، مقابل المركز الـ13 عالمياً لعام 2022.