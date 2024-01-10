«دناتا لخدمات المطار» تستعد لإطلاق عملياتها في روما

حصلت شركة خدمات المطار «إيربورت هاندلينغ» (Airport Handiling)، التي تملك «دناتا» حصة أغلبية فيها، على رخصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية، مدتها سبع سنوات، من قبل شركة «إيروبورتي دي روما»، على أن تباشر عملياتها في مطار «روما فيوميتشينو» خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وستوفر شركة «إيربورت هاندلينغ» مجموعة من خدمات الركاب وساحة الطائرات لشركات الطيران العاملة في روما، حيث التزمت استثمار ما يزيد على 20 مليون يورو لشراء معدات دعم أرضي جديدة، بما في ذلك سيارات كهربائية حديثة.

وتعتزم الشركة، بعد تعيين فريق إدارة عليا ذي دراية بالسوق المحلية، توظيف أكثر من 1800 متخصص في خدمات المسافرين والطيران في مطار فيوميتشينو.

وستعزز عمليات «إيربورت هاندلينغ» في روما مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الجوية في إيطاليا.

وتتعامل فرق الشركة المتخصصة مع ما يزيد على 22 مليون مسافر، و82 ألف رحلة سنوياً، تشغلها أكثر من 60 ناقلة جوية عبر مطاري «ميلانو - مالبينسا» و«لينيت».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيربورت هاندلينغ»، ألبرتو موروسي: «نفخر بحصولنا على رخصة تشغيل في مطار إيطالي رائد آخر، حيث نرى في التوسع في روما فيوميتشينو علامة بارزة تتوافق مع استراتيجيتنا للنمو، وتؤكد التزامنا مواصلة تعزيز عملياتنا، ونتطلع إلى العمل مع سلطات المطار لتقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية لعملائنا من شركات الطيران وركابها المسافرين عبر روما».