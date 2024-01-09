دبي تستضيف 70 معرضاً ومؤتمراً دولياً في 6 أشهر

كشف مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن أجندة فعاليات النصف الأول من العام الجاري، والتي تضم أكثر من 70 معرضاً ومؤتمراً من المقرر استضافتها وتنظيمها في المركز، إضافة إلى مركز دبي للمعارض (DEC) في «مدينة إكسبو دبي».

وتُغطي هذه الفعاليات أهم القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والطاقة والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، ما يُعزّز دور المركز، ومساهمته الفاعلة في دعم اقتصاد دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في قطاع «الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات».



وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار: «يُعدّ (دبي التجاري العالمي) مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو علامة فارقة تعكس التزام دبي الراسخ وسعيها الدائم نحو التميّز والابتكار في جميع المجالات».

وأضاف: «سنركّز جهودنا العام الجاري على تحقيق المزيد من النموّ والتوسّع، حيث يستعد (دبي التجاري العالمي)، ومركز دبي للمعارض لاستضافة سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى، كما نتطلّع لتنظيم واستضافة معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض (غلفود)، ومعرض سوق السفر العربي، ومعارض جديدة مثل (فيسبا الشرق الأوسط)، وغيرها من معارض كبرى ومؤتمرات رائدة ستعزز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والسياحة».

وتابع جلفار: «نهدف إلى تحقيق نموّ كبير وملموس في قطاع الفعاليات وسياحة الأعمال، لتعزيز اقتصاد دبي؛ ولا شك أن موسم فعاليات 2024 سيكون واحداً من أكثر المواسم زخماً وحضوراً في المنطقة والعالم، لا سيما مع التواصل المستمر ّوالتعاون المثمر بين مجتمعات الأعمال الدولية».

وأفاد «دبي التجاري العالمي» بأنه وإضافة إلى تنظيم واستضافة هذه المجموعة من الفعاليات التجاريّة، فسيواصل دوره الحيوي كمركز عالمي لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، إذ يستضيف اجتماعات الشركات والفعاليات الرياضيّة والترفيهيّة، التي تضفي مزيداً من التألّق والتميّز على أجندة دبيّ النابضة بالحياة.



وتتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي الموسم الجاري مجموعة مميّزة من أهم الفعاليات المحلّيّة والعالميّة مثل: مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ـ دوفات (9 ـ 11 يناير)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة ـ إنترسيك (16 ـ 18 يناير)، عالم القهوة ـ دبي (21 ـ 23 يناير)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي (21 يناير ـ 1 فبراير)، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي ـ إيدك دبي (6 ـ 8 فبراير)، ومعرض غلفود (19 ـ 23 فبراير)، والقمة العالمية الشرطية (4 ـ 6 مارس)، مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (5 ـ 7 مارس)، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة (16 ـ 18 أبريل)، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ـ جيسيك (23 ـ 25 أبريل)، ومعرض فنون العالم دبي (2 ـ 5 مايو) )، ومعرض سوق السفر العربي (6 ـ 9 مايو)، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) في الشرق الأوسط (21 ـ 23 مايو)، ومعرض الفنادق (4 ـ 6 يونيو).

كما يستعد الاتحاد العالمي لمجتمع الطباعة «فيسبا»، الذي تأسس عام 1962، لإطلاق النسخة الأولى من معرض «فيسبا الشرق الأوسط»، المقرر عقده في الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير في مركز دبي للمعارض.