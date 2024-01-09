«دبي للشركات العائلية» يطلق أداة لتقييم الحوكمة

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أداة شاملة لتقييم حوكمة الشركات العائلية، حيث تعتبر الأداة منصة مبتكرة لمساعدة هذه الشركات على تقييم نضج جوانب الحوكمة الأساسية لديها بما يخدم استدامة أدائها ونموها.

وتدعم الأداة الجديدة قادة وأصحاب الشركات العائلية في تنظيم وإدارة نشاطاتهم، وتتضمن أسئلة استطلاعية ورؤى مفيدة تساعد الشركات العائلية على تقييم وضع الحوكمة لديها، وصياغة الإجراءات التنفيذية المناسبة لتحسينها.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل (الحوكمة) و(تعاقب القيادة) أساس التخطيط الفعال لضمان انتقال آمن للقيادة بين الأجيال واستمرارية الشركات العائلية». وأضاف: «من المتوقع أن تنتقل أصول بقيمة تقارب 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل التالي من قيادات الشركات العائلية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، ولهذا فإن ضمان الانتقال السلس للقيادة، والحفاظ على إرث العائلة، وتعزيز الحوكمة وممارساتها تشكّل أولويات رئيسة للحفاظ على نسيج الشركات العائلية وإعدادها للنمو مستقبلاً».

وتابع لوتاه: «تلتزم غرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية، حيث تمثل هذه الأداة التقييمية جزءاً مهماً من جهود مركز دبي للشركات العائلية لدعم الشركات العائلية وتعزيز استدامة أدائها واستمراريتها».

وتساعد أداة تقييم حوكمة الشركات العائلية على تقييم الوضع الراهن للشركات، وتحديد الخطوات الأولى التي قد تشكل خريطة طريق لتحسين ممارسات الحوكمة المتعلقة بالأعمال والعائلات. وتتيح للشركات العائلية قياس أدائها مقارنةً بالشركات العائلية الأخرى في دبي.