أراضي دبي تشهد تنافساً بين المطوّرين العقاريين

أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم»، وجود تنافس على شراء الأراضي في دبي، لتطوير مشروعات عقارية.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع: إن هناك شحاً في الأراضي، لاسيما المناطق الحيوية القريبة من منطقة «داون تاون»، فضلاً عن التنافس بين المطورين، للحصول على أفضل الأماكن بدبي.

وأوضح أن أسعار الأراضي، تخضع لعوامل العرض والطلب على الوحدات السكنية، في وقت يوجد فيه طلب كبير حالياً على المنتج النهائي، متوقعاً أن تشهد الأسعار صعوداً خلال العام الجاري.

من جانبه، رأى المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، أن التنافس بين المطورين العقاريين حول شراء الأراضي، صحي وفي مصلحة المشترين، لأنه يحد من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السوق تشهد صفقات يومية من كبار المطورين منذ بداية عام 2024، إذ تم عقد صفقة لشركة «أرادَ» العقارية، بقيمة 600 مليون درهم، وأخرى لـ«ماج» بـ300 مليون درهم خلال أسبوع واحد.

في السياق نفسه، أكد مؤسس ومدير «شركة الليوان الملكي» للعقارات، محمد بوحارب، وجود تنافس شديد بين المطورين العقاريين لشراء والاستحواذ على قطع الأراضي في مناطق مثل: «قرية جميرا الدائرية»، و«أرجان»، و«مجان»، و«جزر دبي»، و«ميدان»، لبناء فلل «تاون هاوس»، لافتاً إلى دخول مطورين عقاريين السوق خلال الفترة الماضية مثل «الدار العقارية»، ما يعزز من جاذبية الاستثمار والعائدات المجزية للمستثمرين.

أما المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، فقال: إن هناك تنافساً بين المطورين العقاريين، لشراء الأراضي، مشيراً إلى أن 2024 سيكون عاماً قوياً للقطاع.

وأوضح أن مستثمرين عدة، يستثمرون في دبي، نظراً للأمن والأمان، والمعاملات العقارية التي تتم بجودة عالية، إضافة إلى الخدمات المُيسرة والمتطورة التي تتم في دبي في أي وقت، متوقعاً ارتفاع الأسعار بعد الربع الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، اعتبر المستشار العقاري، عبدالله كاظم، أن تنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي، أمر سليم، متوقعاً استمرار هذا الإقبال خلال العام الجاري، مع استمرار ارتفاع أسعار الأراضي.

وأضاف كاظم: «تشهد السوق العقارية حالة من توجه مطورين عدة إلى فكرة الشراكة والتعاون مع أصحاب الأراضي لتطويرها».

واتفق خبير التسويق العقاري علاء مسعود، مع نظرائه في أن الفترة الحالية، تشهد تنافساً كبيراً على شراء الأراضي من قبل المطورين العقاريين، فضلاً عن اختيار المواقع المتميزة من حيث عدد الشوارع والإطلالة، والقرب من وسط دبي.

وتوقع مسعود أن يشهد العام الجاري، زيادة في الإقبال على الشراء بنسبة تراوح بين 10 و15% على العقارات والمشروعات العقارية في دبي.

من جهته، أشار المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إلى وجود منافسة قوية بين المطورين العقاريين في دبي على تملك الأراضي، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المتزايد، والتي توفر بنية تحتية جيدة، ما يسهم في زيادة أسعار الأراضي، وهو ما سيكون له أثره في المنتج النهائي للعقار، ذلك أنه إذا ارتفع سعر الأرض، فإن المطور يرفع سعر البيع، ليحقق الهدف المرجو من هذا الاستثمار، بتحقيق عائدات سواء إيجارية أو رأسمالية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان: «هناك ندرة في الأراضي المتوافرة للتطوير العقاري في المناطق التي يوجد عليها طلب مرتفع من ناحية الوحدات السكينة، وفي الوقت نفسه هناك عدد أكبر من المطورين يدخلون السوق العقارية»، مشيراً إلى وجود شح في الأراضي بمعظم المناطق التي تم تطويرها كبنية تحتية وإطلاق عدد كبير من المشروعات فيها، ما ترتب عليه زيادة كبيرة في الأسعار.

وأضاف رمضان: «في المقابل، ارتفعت أسعار الوحدات المباعة، ما سمح للمطورين بأن يغطوا الزيادة التي شهدتها أسعار الأراضي، والمحافظة على نسبة ربح جيدة».