«تعاونية الاتحاد»: تخفيضات على 1300 سلعة بنسب تصل إلى 50%

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، إطلاقها حملات ترويجية منذ بداية الشهر الجاري لتخفيض أسعار 1300 سلعة غذائية وغير غذائية، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر حتى نهاية الشهر، بنسب خصومات على سلع مختارة تصل إلى 50%.

وأفادت التعاونية في بيان، بأن حملات التخفيضات ستكون متاحة في جميع فروعها، إضافة إلى الموقع والمتجر الذكي الخاص بها.

وأوضحت أن التركيز في حملات شهر يناير، سيكون على المنتجات الغذائية وغير الغذائية والخضراوات واللحوم والأطعمة العالمية، والمبيعات بالجملة الأكثر استهلاكاً، فضلاً عن المنتجات الخاصة بفصل الشتاء وغيرها من الأصناف الأخرى. وأكدت التعاونية أنها تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته، من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام، وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً لإسعاد المستهلكين.