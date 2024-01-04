«الاقتصاد»: شكاوى 2023 الأدنى منذ 14 عاماً

كشفت وزارة الاقتصاد أن عدد الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2023 تعد الأدنى التي تتلقاها خلال 14 عاماً، أي منذ عام 2010.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، حول الشكاوى، أنها تلقت 2943 شكوى من مستهلكين خلال عام 2023 مقابل 3313 شكوى في عام 2022.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فقد جاءت الشكاوى المرتبطة بالسيارات وقطع الغيارات في المرتبة الأولى، بعد أن استحوذت على 34.8% من إجمالي الشكاوى خلال 2023 بإجمالي 1026 شكوى، منها 234 شكوى مرتبطة بقطع الغيار، و792 شكوى مرتبطة بالسيارات، لافتة إلى تراجع نسبته 6.6% بشكاوى السيارات عن عام 2022 الذي سجل 848 شكوى في هذه الفئة.

وجاءت الشكاوى المتعلقة بالإلكترونيات والهواتف في المرتبة الثانية بإجمالي 483 شكوى، وبنسبة 16.4% من الإجمالي، في وقت سجلت فيه الإلكترونيات 244 شكوى مقابل 254 شكوى في عام 2022 بتراجع نسبته 4%، فيما سجلت الهواتف 239 شكوى مقابل 85 شكوى في عام 2022 بارتفاع نسبته 181%.

بدورها، حلّت الشكاوى الخاصة بالعقارات في المرتبة الثالثة بإجمالي 147 شكوى شكلت ما نسبته 5% من إجمالي الشكاوى.

أما الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار فسجلت 74 شكوى متراجعة بنسبة 89% عن عام 2022 الذي بلغت فيه 672 شكوى.

كما انخفضت شكاوى الأثاث بنسبة 88% خلال عام 2023 بعد أن سجلت 15 شكوى مقابل 127 شكوى عام 2022، في حين بلغت «الشكاوى الأخرى» 1197 شكوى مقابل 1115 شكوى في عام 2022 بزيادة نسبتها 7.3%.

• %6.6 تراجعاً في شكاوى السيارات مقارنة بعام 2022 الذي سجل 848 شكوى.