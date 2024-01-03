"تاكسي دبي" تنضم لثلاثة مؤشرات بسوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي اليوم الأربعاء انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق.

وبحسب إفصاح للسوق، فإن سهم شركة تاكسي دبي انضم أيضا للمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر يناير 2024.

وكان سوق دبي المالي، شهد يوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر الماضي، إدراج وبدء تداول أسهم شركة تاكسي دبي، لتكون أول شركة حكومية يتم إدراجها في السوق وثاني إدراج هذا العام. وتم ادراج أسهم الشركة تحت الرمز «DTC» ورقم التعريف الدولي «AEE01356D236».

ورحّب سوق دبي المالي بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي، والذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023.

وشهد إدراج شركة تاكسي دبي طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعف.

وهذا الاكتتاب يعتبر أكبر طلب للاكتتاب العام الأوّلي في سوق دبي المالي على الإطلاق، مما يؤكد قوة العرض الاستثماري الذي تقدمه شركة تاكسي دبي وثقة المستثمرين القوية في استراتيجية نموّ الشركة، وفي قوّة أسواق رأس المال في دبي.

وبدأ تداول أسهم «تاكسي دبي» حينها تحت الرمز «DTC»، وبنهاية الاكتتاب العام الناجح الذي جمع 1.2 مليار درهم. وخلال اليوم الأول للتداول، لم يطبق سوق دبي المالي أي حدود للسعر على الأسهم، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الثاني للإدراج.