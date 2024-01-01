«ديوا» تنال الـ «آيزو» عن أنظمة إدارة السلامة المرورية

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على شهادة المعيار العالمي «آيزو» (ISO 39001:2012)، تقديراً لتميزها في تلبية كل المتطلبات والمعايير الخاصة بأنظمة إدارة السلامة المرورية، وتطبيق أسطول الهيئة من المركبات الثقيلة والخفيفة لأفضل ممارسات السلامة والقوانين المرورية المعمول بها، إذ تعد الهيئة من أولى الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة. وتسلم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادة في مقر الهيئة الرئيس.

وقال الطاير: «يعزز هذا الإنجاز صدارة الهيئة للمؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية، في مجالات البيئة والصحة والسلامة».