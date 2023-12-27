«ديوا» تنتهي من ترقية نظام «إس إيه بي» لتطوير عملياتها التشغيلية

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» من ترقية نظام «إس إيه بي» إلى «إس إيه بي إس/4هانا»، الذي يُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً على مستوى العالم، لتواصل بذلك دعم مسيرة تحولها الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية. وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بأن نظام «إس إيه بي إس/4هانا»، يمكنها من معالجة البيانات وتحليلها بشكل لحظي، والاستفادة من خدمة تقارير المجموعة من «إس إيه بي» المتطورة لتحليل البيانات الصادرة عن الشركات التابعة للهيئة، فضلا عن دعم حوسبة التقارير الموحدة وإنشائها والإفصاح عنها، وتقديم خدمات مخصصة لكل متعامل، إضافة إلى حل الأعطال بطريقة استباقية، وإطلاع الهيئة بشكلٍ أعمق على العمليات وتحديد مكامن التحسين وخفض النفقات، إلى جانب تبسيط البنية التحتية والحلول المتعلقة بها.

كما يقدم النظام حلولاً مبتكرة لتعزيز إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، وتبسيط وتوحيد وأتمتة أعمال الهيئة الرئيسية مثل العمليات المالية والمشتريات وإدارة المشروعات، وتقديم بيانات مالية لحظية للهيئة، لدعم التخطيط المالي. ويمتاز النظام الجديد بقدرته على التأقلم مع متطلبات الهيئة ونموها المتواصل، وضمان جاهزية الهيئة على المدى الطويل للتحديات والفرص المستقبلية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، نتبنى الابتكار وأحدث التقنيات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة عملياتنا، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، كي تبقى الهيئة في طليعة المؤسسات الخدماتية الأكثر ابتكاراً وريادة على الأصعدة كافة، ومواصلة توفير خدمات موثوقة وذات اعتمادية عالمية المستوى للمعنيين».

وأضاف: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة (إس إيه بي) العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم الآلة وغيرها»، مشيرا إلى أن «من شأن ترقية نظام (إس إيه بي) إلى (إس إيه بي إس/4هانا) أن يتيح للهيئة الاستفادة من ابتكارات (إس إيه بي) المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدامة والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والتنقل، وغيرها لترسيخ مكانة الهيئة ضمن أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم».