بيع قطعة أرض في «زعبيل الثانية» بدبي مقابل 600 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، صفقة بيع كبرى لقطعة أرض للغرض السكني في منطقة زعبيل الثانية مقابل 600 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيعت قطعة الأرض في «زعيبل الثانية» مساحتها 138.46 ألف قدم مربعة، بسعر 4333 درهما للقدم الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية، حتى الآن بجلسة اليوم 1.14 مليار درهم، جراء 134 معاملة وزعت إلى 95 شقة، و7 فلل، و32 قطعة أرض.