الناقلات الوطنية تُحلّق إلى 586 وجهة بنهاية 2023

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، ومكانة دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهّلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام) من الناقلات الوطنية، تصل رحلات الناقلات إلى نحو 586 وجهة حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، وذلك مع حلول نهاية العام الجاري.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 142 وجهة لشركة طيران الإمارات، و75 وجهة لشركة الاتحاد للطيران، و122 وجهة لشركة فلاي دبي، ونحو 208 وجهات لشركة العربية للطيران، انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، بحيث تشمل وجهات شركة العربية للطيران أبوظبي البالغ عددها 28 وجهة، فيما تضم محفظة شركة «ويزإير أبوظبي» نحو 39 وجهة.

«الاتحاد للطيران»

ورفعت «الاتحاد للطيران» شبكة وجهاتها إلى نحو 75 وجهة مع نهاية العام الجاري، فيما تطمح - بحلول عام 2030 - إلى التوسع في شبكة وجهاتها إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا.

«طيران الإمارات»

وتغطي «طيران الإمارات» حالياً شبكة واسعة تشمل 142 وجهة في القارات الست، تشمل 133 وجهة ركاب وتسع وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر، لتلبية الطلب المتنامي على السفر، وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي، من وإلى مختلف الوجهات.

«فلاي دبي»

وتُحلّق «فلاي دبي» إلى 122 وجهة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، بعد أن دشنت خلال العام الجاري نحو 17 وجهة، بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقاً.

«العربية للطيران»

وتمتلك مجموعة «العربية للطيران» شبكة واسعة تربط نحو 208 وجهات، انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات (الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة)، والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان.

«العربية أبوظبي»

وتستمر «العربية أبوظبي» في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 28 وجهة عبر أسطول يضم 10 طائرات «إيرباص A320» مباشرة من المبنى (A) في مطار أبوظبي الدولي.

«ويز إير أبوظبي»

رفعت «ويز إير» أبوظبي شبكة وجهاتها إلى 39 وجهة بنهاية العام الجاري، بعد نجاحها في إضافة ثماني وجهات جديدة، مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة، من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى 12 طائرة.