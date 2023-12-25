السياحة والطيران في دبي.. أداء قياسي خلال 2023 تخطى مؤشرات «ما قبل الجائحة»

حققت دبي مستويات قياسية في قطاعات السياحة والضيافة والطيران خلال عام 2023، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19» عام 2019.

ووفقاً للبيانات المتوافرة حتى الربع الثالث والأشهر الـ10 الأولى من العام، فقد حققت الإمارة رقماً قياسياً عند 13.90 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر، في وقت توقعت فيه مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية عام 2023، لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر «دبي الدولي».

13.9 مليون زائر دولي في 10 أشهر

تجاوز نمو قطاع السياحة في دبي خلال العام 2023، المستويات المسجلة قبل جائحة «كوفيدـ19» العالمية في مجالي السفر والضيافة، إذ حققت الإمارة رقماً قياسياً عند 13.90 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر الماضيين، مقارنة بـ13.50 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

86.8 مليون مسافر متوقع

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019. وتوقعت مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية عام 2023، لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر «دبي الدولي»، متجاوزة بذلك أعداد المسافرين المسجلة في عام 2019.

«دبي للطيران».. صفقات بقيمة 368 مليار درهم

شهدت فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرض دبي للطيران، بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 148 دولة، صفقات بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار (نحو 368 مليار درهم). وشملت أبرز الصفقات طلب «طيران الإمارات» شراء 95 طائرة عريضة البدن من شركة «بوينغ»، وصفقة أخرى لشراء 15 طائرة من «إيرباص» من طراز «A350-900»، إضافة إلى صفقة لـ«فلاي دبي» لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ «787 دريملاينر».

«مجموعة الإمارات» أفضل أداء في تاريخها

سجلت «مجموعة الإمارات» أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق. وحققت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم، متجاوزةً بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم العام الماضي، بنسبة 138%. وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم، بنمو نسبته 20%.

«دبي الدولي».. أكبر محور للنقل في العالم

شغلت شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي في العالم نحو 113 مليون مقعد خلال 2023 على الرحلات الدولية (56.5 مليون مقعد في اتجاه واحد)، مواصلاً تسجيل مكاسب قوية، ومحتفظاً بمركزه كأكبر مطار ومحور للنقل في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، وفقاً لأرقام مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وسجل ديسمبر 2023 أعلى معدل للسعة المقعدية بلغ نحو 10 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المجدولة، تلاه أغسطس بسعة بلغت نحو 9.92 ملايين مقعد، فيما سجل أكتوبر نحو 9.8 ملايين مقعد.