«كهرباء دبي» تتعاون مع «مايكروسوفت» لدعم الابتكار

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً من شركة «مايكروسوفت» العالمية برئاسة رالف هاوبتر، رئيس «مايكروسوفت» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة مايكروسوفت العالمية، لاسيما في مختلف مجالات الابتكار والاستدامة، في ضوء الرؤية المشتركة للجانبين بأهمية دفع عجلة الابتكار، والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، لدعم الاستدامة والتحول الرقمي.