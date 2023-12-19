«أبوظبي الإسلامي» يموّل سيارات «ربدان ون» الإماراتية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إن دبليو تي إن موتورز» العاملة في تصنيع السيارات الكهربائية، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ليكون بذلك أول مصرف في الدولة يموّل شراء مركبات «ربدان ون»، أول سيارة كهربائية تحمل شعار «صنعت في أبوظبي».

وبموجب مذكرة التفاهم، يعدّ مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يقدم تمويلات شراء سيارات «ربدان ون» بنسبة ربح تنافسية للغاية للمتعاملين تبلغ 1.79%، مؤكداً أنها أدنى نسبة ربح من نوعها في قطاع السيارات الكهربائية، وتهدف إلى تمكين المتعاملين من اعتماد الخيارات الملائمة للبيئة، ودعم تطوير صناعة المركبات الكهربائية على المستوى المحلي.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، أميت مالهوترا: «يفخر (أبوظبي الإسلامي) بتعاونه مع شركة (إن دبليو تي إن) في تطوير صناعة السيارات الكهربائية محلية الصنع في دولة الإمارات، ونهدف من خلال الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز التنقل الأخضر، وتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة المستدامة في الدولة».

وبحسب البيان، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي في الآونة الأخيرة برنامج «فولت» لتمويل السيارات الكهربائية، والذي يقدم نسبة ربح تنافسية للغاية تصل إلى 1.79%، وتعتبر الأدنى من نوعها ضمن فئة تمويل السيارات الكهربائية الجديدة. كما يتوافق برنامج «فولت» مع التزام المصرف بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويهدف إلى تسهيل امتلاك الجميع للسيارات الكهربائية، وجعلها من الناحية المالية في متناول جمهور أوسع.

يذكر أن «إن دبليو تي إن» وسعت منشأتها في أبوظبي أخيراً، لتعزز التزامها بتطوير صناعة السيارات المستدامة في الإمارة. كما تؤكد شراكتها مع مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، حرص الشركة على تطوير المواهب والممارسات المستدامة في قطاع السيارات.