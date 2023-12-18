«الطيران المدني» تتوقع 135.2 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2024

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «من المتوقع أن يشهد العام المقبل 2024 المزيد من النمو والتوسع في قطاع الطيران المدني بالدولة، في ما يتعلق بحركة المسافرين، وشركات الطيران، وعائدات القطاع على حد سواء».

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أن «المؤشرات الراهنة تشير إلى تحقيق نمو يصل إلى 4% في حركة المسافرين في مختلف مطارات الدولة العام المقبل 2024، ليتجاوز عدد المسافرين 135.2 مليون مسافر، مقابل 130 مليون مسافر خلال العام الجاري 2023».

وأوضح أن «المؤشرات الراهنة تشير كذلك إلى نمو عدد رحلات ووجهات الناقلات الوطنية الإماراتية عموماً من عدد من البلدان وإليها، خصوصاً كندا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وبنغلاديش، وسريلانكا، وذلك في ضوء اتفاقيات النقل الجوي التي أبرمتها الهيئة من جانب، والتحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى من جانب آخر، خلال العام الجاري، ما سيؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية، وهو ما يترتب عليه زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات التي تصل إليها الناقلات الإماراتية في هذه البلدان، وغيرها، العام المقبل».

وأكد السويدي أن «زيادة أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، فضلاً عن زيادة رحلات ووجهات الناقلات الوطنية، والسعة المقعدية لها، ستؤدي إلى زيادة عائدات مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران».

وقال السويدي إن «مطارات الدولة والناقلات الوطنية الإماراتية نجحت في تحقيق مستويات أداء مرتفعة خلال العام الجاري، متفوقة على النمو على المستوى العالمي»، مشيراً إلى نجاح الناقلات الإماراتية في تحقيق أرباح جيدة للغاية العام الجاري.

وكان المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، صرح لـ«الإمارات اليوم»، سابقاً، بأن إجمالي عدد المسافرين العام الجاري 2023 سيصل إلى 130 مليون مسافر، بنسبة زيادة 28.7% مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 101 مليون مسافر.

كما توقع نائب الرئيس الإقليمي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، كامل العوضي، في إحاطة لوسائل الإعلام أخيراً، أن يشهد قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قوياً في 2024 من حيث عدد الركاب والعائدات.

وأكد أن الإمارات تقود صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة باستضافة عدد كبير من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية الضخمة على مدار العام، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يشهد نمواً مستمراً في الإمارات، وهناك نظرة إيجابية لنمو القطاع بشكل مستمر. وقال إن ما يميز الإمارات هو التعاون الكبير بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، وفي مقدمتها شركات الطيران والمطارات، والشركات المقدمة لخدمات الطيران في الدولة.