«دبي العالمية» تناقش توجهات 2024

استضافت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى التواصل والشراكة لعام 2023، وهو اجتماع سنوي يجمع أعضاء مجلس الإدارة، والمجلس الاستشاري للغرفة، لرسم خريطة طريقها الاستراتيجية للعام المقبل.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أن الاجتماع شكّل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل زيادة تأثير برامج ومبادرات الغرفة، حيث يلعب المنتدى دوراً محورياً في توجيه استراتيجية الغرفة لدعم القطاع الخاص في تجاوز التحديات واغتنام الفرص، بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في الإمارة، والإسهام في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وفي كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في المنتدى، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «إن المنتدى أثبت دوره الفعال في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً للأعمال». وسلط الاجتماع السنوي الضوء على الإنجازات والمبادرات الرئيسة للغرفة خلال عام 2023، بما في ذلك استقطاب 15 شركة متعددة الجنسيات، و77 شركة صغيرة ومتوسطة إلى دبي بين يناير وسبتمبر.

وواصلت الغرفة أيضاً توسيع نطاق وصولها، من خلال إطلاق 13 مكتباً تمثيلياً دولياً جديداً منذ بداية العام، ما وسّع شبكتها العالمية لتشمل 28 مكتباً دولياً. وشملت الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع، آليات تعزيز جاذبية دبي بين المستثمرين والمواهب العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار. كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة بشكل فعال من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وقرار انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس».