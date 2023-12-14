«آفاق للتمويل» تستخدم «تريد فلو» لزيادة كفاءة إنجاز المعاملات

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة في تجارة السلع والمشروعات، عن الاكتمال الناجح لمشروع تعاون رقمي مع شركة آفاق الإسلامية للتمويل، استخدمت بموجبه «آفاق» منصة «تريد فلو» التابعة للمركز، لزيادة مستويات الكفاءة في إنجاز المعاملات عبر مختلف منتجات محفظتها.



وأفاد بيان، أمس، بأن التعاون بين الجهتين تمثّل في استخدام «آفاق» لمنصة «تريد فلو»، وهي منصة إلكترونية مرنة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، لتكون وسيلة التسهيل الرئيسة في إنجاز معاملات المرابحة. وبفضل ما توفره المنصة الرقمية من كفاءة وفاعلية، فضلاً عن الوفورات في التكاليف، فقد شهدت «آفاق» زيادة في حجم المعاملات الشهرية، مع انخفاض متوسط تكاليف هذه المعاملات.

كما سهّلت «تريد فلو» عملية إصدار البطاقات الائتمانية في «آفاق» بكفاءة أعلى، فأصبحت البطاقات تصدر في مدة زمنية قصيرة تصل إلى 10 دقائق فقط، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد البطاقات الائتمانية المصدرة على مدار الشهر.



وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يعد هذا التعاون الفريد بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة آفاق الإسلامية للتمويل، مثالاً بارزاً على كيفية استخدام التحول الرقمي لتعزيز مستوى الكفاءة والوفورات بشكل كبير، وتحسين إمكانية الوصول، وأيضاً تقليل النفقات والتكاليف التشغيلية». وأضاف: «مع ما يزيد على مليار درهم من معاملات التمويل الإسلامي من خلال منصة (تريد فلو) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في النصف الأول من عام 2023 وحده، تستمر عروض القيمة التي نقدّمها لمؤسسات التمويل الإسلامي في النمو بشكل كبير. ونحن نتطلع إلى الريادة في إطلاق مزيد من الأدوات المالية الجديدة والشاملة عبر الإنترنت، لدعم حلول تمويل التجارة العالمية».