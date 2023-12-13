غرف دبي: الشركات العائلية تلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي

أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، عن اختتام ندوتين إضافيتين ضمن «سلسلة الحوكمة» بنجاح، في وقت أكد فيه المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أن الغالبية العظمى من الشركات في دبي «عائلية»، وتلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي.

وأفاد بيان اليوم، بأن الندوتين ضمتا 40 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية، وركزت على مناقشة أفضل ممارسات الحوكمة وتعاقب القيادات، بالإضافة إلى سبل دعم استمرارية الأعمال متعددة الأجيال والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

زيادة الوعي

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «انطلاقاً من دورها في قيادة مبادرات مركز دبي للشركات العائلية، تلتزم غرف دبي بزيادة وعي الشركات العائلية في الإمارة بأهمية الحوكمة للحفاظ على نموها وضمان استمراريتها».

وأضاف: «توفر سلسلة الحوكمة منصة قيّمة للتبادل المعرفي لتمكين المشاركين من التعلم من تجارب الشركات العائلية الدولية وكبار الخبراء العالميين، بهدف الارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية في دبي».

وأشار لوتاه إلى أن الغالبية العظمى من الشركات في دبي هي شركات عائلية تلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي، وأضاف: «نلتزم بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية، وتمكين هذا القطاع الحيوي من لعب دور رئيسي في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية خلال العقد المقبل».

وبحسب البيان، استضافت الندوة التي انعقدت في أكتوبر الماضي كوكبة من خبراء الشركات العائلية: برين موناهان، أحد افراد الجيل الرابع من شركة عائلية أميركية رائدة في مجال المكاتب العائلية؛ والمدير العام للموارد البشرية في مجموعة الزامل السعودية، الدكتورة بسمة الزامل، في ما شارك الضيوف في جلسة نقاشية أدارتها المحامية فريدة العجمي، التي تتمتع بخبرة واسعة كمحامية ورائدة أعمال وخبيرة في الحوكمة وتشغل حالياً منصب المدير العام لمنتدى ثروات للشركات العائلية.

وشملت الموضوعات التي تناولتها الندوة تشكيل ورعاية الفرق المتخصصة، والإدارة الفعالة للمكاتب العائلية، ووضع بروتوكولات الحوكمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية، وإتقان إدارة الثروات لضمان إرث مزدهر.

أما الندوة الأخيرة التي انعقدت الشهر الجاري، فتضمنت عرضاً توضيحياً غنياً قدمه مارتن رول، وهو خبير استراتيجي عالمي في مجال الأعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال استشارات مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين. وأقيمت الندوة تحت شعار «مناسبة للأجيال: أساسيات استراتيجية الشركات العائلية الناجحة». وناقشت الندوة الأطر الاستراتيجية ودراسات الحالة والأمثلة الملموسة حول دور الشركات العائلية بقيادة النمو المستدام متعدد الأجيال وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.

«سلسلة الحوكمة»

وتسعى «سلسلة الحوكمة»، من خلال عقد ندوات متعددة على مدار العام، إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والاستفادة من تجاربها. وتهدف هذه الندوات إلى تمكين الشركات العائلية من التعرّف أكثر على سبل تنفيذ ممارسات الحوكمة بشكل فعّال على مستوى الشركة والملكية والعائلة.

يذكر أنه تم إطلاق «مركز دبي للشركات العائلية» تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.