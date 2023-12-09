670 مليون غالون يومياً السعة الإنتاجية لـ «حصيان لتحلية مياه البحر» بحلول 2027

عرضت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أحد أحدث مشاريعها وهو محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «كوب 28».

وقال ممثل من قسم المشاريع في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الروم، إن «مشروع حصيان لتحلية المياه سيتم إنجازه خلال عام 2027، حيث يجري العمل على تنفيذه حالياً»، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب والاستخدامات العامة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن المرحلة الأولى من عمل المحطة تعتمد على سحب المياه من البحر عن طريق مضخات مخصصة لمياه البحر، ثم يتم إدخال المياه لثلاث مراحل تنقية، الأولى تخص الشوائب والبلاستيك وكل ما يطفو فوق المياه من أشياء كبيرة الحجم، والثانية للأشياء المتوسطة والصغيرة التي تُرى بالعين المجردة، والمرحلة الثالثة للأشياء غير المرئية مثل الكلس والملوحة، وعقب ذلك يتم إدخالها لمرحلة التناضح العكسي بحيث يتم ضخ المياه على ضغط عالٍ حتى يتسنى حدوث عملية فصل المياه عن الملوحة.

وتابع الروم: «بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي الإضافات حيث ينتج عن تلك العملية مياه فقط، ومن ثم يتم إدخال إضافات عليها مثل الأملاح والمعادن، وبعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة يتم توجيه المياه إلى خط ديوا بعدما تكون صالحة للشرب».

وأوضح أنه من المقرر أن تنتج المحطة 180 مليون غالون يومياً، إذ إن السعة الإنتاجية الحالية تبلغ 490 مليون غالون، وبعدها ستصل المحطة إلى 670 مليون غالون يومياً عام 2027 مع إنجاز مراحل المشروع كافة، إذ يُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.