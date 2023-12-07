«دبي الدولي».. «المطار الرائد في العالم»

حصل مطار دبي الدولي (DXB) مرة أخرى على لقب «المطار الرائد في العالم»، وذلك خلال حفل توزيع «جوائز السفر العالمية»، الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي، في تكريم جديد يعزز مكانته العالمية في صناعة الطيران.

وجاءت الجائزة تأكيداً على تفاني فريق العمل في مؤسسة مطارات دبي، والأداء الاستثنائي للمطار على مدار الـ12 شهراً الماضية في العمليات التشغيلية في المطار، بما في ذلك تجربة الضيوف، وخدمة المتعاملين، والمرافق والتقنيات الحديثة.

يُذكر أن مطار دبي الدولي استقبل 64.5 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الحفاظ على جودة الخدمة، وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف عبر جميع نقاط الخدمة في المطار.