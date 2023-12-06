سوق دبي المالي يستقبل الاكتتاب العام على أسهم «تاكسي دبي» غداً

من المتوقع إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي غدًا الخميس الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان الشركة فإن رمز أسهمها بسوق دبي المالي «DTC» ورقم التعريف الدولي «AEE01356D236»، وبسعر 1.85 درهم.

والسعر هو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

ويأتي ذلك بعد أن أنجزت الشركة، الثلاثاء، إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب الذي شهد طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات.

وترى شركة «تاكسي دبي» أن «سعر الطرح النهائي يمثل فرصة جذابة للغاية للمستثمرين، ويؤكد على التوقعات الكبيرة لنمو الشركة، التي تتمتع بالأصول القوية والحصة السوقية المهيمنة والوضع المالي الراسخ، إضافة إلى ثقة (المساهم البائع) في رؤية دبي ونموها على المدى الطويل».

وكانت الشركة أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 150 مليار درهم (41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، ما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق على في سوق دبي المالي.

وبلغ حجم الطرح تقريباً 1.2 مليار درهم (315 مليون دولار). وأكدت الشركة والمساهم البائع، حجم الطرح المُعلن عنه مسبقاً، والذي يتكون من إجمالي 624.750 مليون سهم، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة «تاكسي دبي».

وسيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم، يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي «المساهم البائع»، بعد التسوية لتغطية أي نفقات تتعلق بالطرح.

يشار إلى أنه ةبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01% من رأس مال الشركة الحالي.