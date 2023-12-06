«دبي المالي» يطلق المنصّة التجريبية لتداول أرصدة الكربون

أطلق سوق دبي المالي (DFM) المنصّة التجريبية لتداول أرصدة الكربون، أمس، حيث سيبدأ تطبيقها خلال فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28).

وبحسب بيان، سيتمكن المستثمرون المؤهلون من المؤسسات، بالشراء والبيع عبر المنصّة اعتباراً من يوم أمس الخامس من ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2023، مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.

وستشهد المنصّة مشاركة أكثر من 24 شركة إماراتية كبرى، منها: هيئة كهرباء ومياه دبي، موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بلدية دبي، مركز دبي المالي العالمي، بنك الإمارات دبي الوطني، «ماجد الفطيم»، «شعاع كابيتال»، «الأنصاري للخدمات المالية»، «إعمار العقارية»، «سالك»، «إس إي إي هولدينغ»، «فايف هولدينغز»، «غالف كرايو»، «تبريد»، وغيرها.

وعمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل شريكاً في المشروع التجريبي، في وقت سيتم فيه تنفيذ المعاملات من خلال ستة وسطاء في سوق دبي المالي هي: «الرمز كابيتال»، «أرقام للأوراق المالية»، «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، المجموعة المالية «هيرميس»، شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية».

وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار الأميركي بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبل وكالات التسعير الرائدة، مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات «داو جونز».

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، وشركة ماي كاربون لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية.

وأكد البيان أنه تم التحقق من جميع المشروعات من قِبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج «فيرا»، أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وترسّخ هذه الخطوة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي، كمنصّة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشروعات، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول، لدعم هدف حكومة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.