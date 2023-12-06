اتفاقية لزيادة الحركة الجوية بين الإمارات واليابان

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقاً مع سلطة الطيران اليابانية، لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، في ختام جولة مباحثات استمرت يومين في العاصمة اليابانية طوكيو.

وترأس وفد الدولة في هذه الجولة، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، وتم التوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون في النقل الجوي، وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، اشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل الناقلات الوطنية إلى مطاري هانيدا وناريتا بطوكيو، في خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة السفر بين البلدين، كما منحت سلطة الطيران اليابانية حقوقاً تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا.